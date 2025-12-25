Sabiha Gökçen'de yolcu rekoru 11 ayda kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pistin hizmete alınmasının ikinci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 25 Aralık 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmete açtığı pistin yolcu ve uçak trafiğine sağladığı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yayımlanan istatistikleri değerlendirdi.

Uraloğlu, 3 bin 540 metre uzunluğundaki ikinci pistin geniş gövdeli uçakların inişine imkan sağlayacak şekilde inşa edildiğini vurgulayarak, “Pistin yanı sıra hizmete aldığımız taksi yolu, yüksek kapasiteli uçak ve kargo apronları, trafik kontrol kulesi ve son teknoloji üst yapı İstanbul’un ikinci büyük havalimanı Sabiha Gökçen’in hava trafik kapasitesini önemli ölçüde artırdık” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, pistin devreye alınmasının ardından geçen iki yıllık süreçte gerçekleşen yolcu ve uçak trafiğini de değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 2023 yılının ilk 11 ayında iç ve dış hatlar toplamında 33 milyon 716 bin 162 yolcuya hizmet verildiğini hatırlatarak, “Bu yılın ilk 11 ayında yolcu sayısı, ikinci pistin henüz hizmete alınmadığı 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bin 405’e ulaştı. Üstelik sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan 41 milyon 449 bin 44 yolculuk rekoru da geride bıraktık.” ifadelerini kullandı.