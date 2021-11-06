Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak

Marmara Bölgesi'nde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle bugün saat 21.00 ile yarın saat 09.59 arasında, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yüzde 15 azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı gerçekleştirildi.

Marmara Bölgesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle toplantıda alınan kararlar şöyle açıklandı:

"Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 6 Kasım 2021 tarihi saat 21.00 ile 07 Kasım 2021 tarihi 09.59 arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF sınav tarihleri 2021: AÖF güz dönemi sınavları online mı olacak? AÖF sınav takvimi
GÜNDEM AÖF sınavları için geri sayım başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'nın hayalindeki sünnet düğünü yapıldı
GÜNDEM Küçük Taha'nın hayali gerçek oldu
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
GÜNDEM Şanlıurfa'da meydan savaşı gibi kavga
Tokat'ta yaşayan yaşlı kadın ördüğü yün çorapları askerlere verdi
GÜNDEM Yaşlı kadından askerleri duygulandıran davranış
Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Zorunlu kış lastiği cezası ne kadar?
GÜNDEM Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
Aşı olmadı, hamileyken virüse yakalandı, böyle seslendi: “Yoğun bakım odasını anlatamam bile
GÜNDEM Hamile iken koronaya yakalandı!
Özdemir Bayraktar adına 2 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak
GÜNDEM Özdemir Bayraktar adına 2 bin öğrenciye burs
Bakan Çavuşoğlu: Masaysa masa, sahaysa saha. Hamdolsun hepsine hazırız
GÜNDEM Çavuşoğlu: Hain planları bozduk
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları tarihi hakkında
GÜNDEM KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.