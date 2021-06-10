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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerince farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi
AA

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hamburg kentinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcu, riskli olarak değerlendirildi.

Yolcunun valizi, x-ray cihazıyla yapılan taramada şüpheli görülmesi üzerine açıldı. Valizde 73 bağ saç bulundu.

Yine, iki yolcu üzerinde yapılan aramada da özel izinle taşınması gereken 6 bin 307 ilaç ele geçirildi.

- Elektronik ürünler

Ekiplerce havalimanında gerçekleştirilen başka bir operasyonda da özel üretilen ve soğuk cüzdan olarak ifade edilen 60 kripto para cüzdanına el konuldu. Şüpheli görülen yolcular üzerinde yapılan aramalarda ayrıca 142 elektronik sigara cihazı ve kartuşu, 20 cep telefonu ve 32 ekran kartı ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan başka bir operasyonda da bir yolcunun bagajında ülkeye sokulmak istenilen 25 çelik yelek bulundu. Operasyonlarda 264 kozmetik ürün, tespih, bileklik ve kolye gibi takılarla 22 kilo gram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu yakalanan ve piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan ürünlere el konulurken, sorumlular hakkında adli işlem yapıldı.

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