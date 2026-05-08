        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üst yönetimde stratejik yeniden yapılanma

        Sabiha Gökçen Havalimanı’nda üst yönetimde stratejik yeniden yapılanma

        İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yapılanma kapsamında Yönetici Direktör (Executive Director) pozisyonu yeniden etkinleştirilirken, Teknik Hizmetler ve Projeler Genel Müdür Yardımcılığı (CTPO) pozisyonu oluşturuldu

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeniden yapılanma

        İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Türkiye’nin yoğun ikinci havalimanı ve Avrupa’nın hızlı büyüyen havalimanı olarak güçlü operasyonel performansını yeni bir kurumsal yapılanmayla destekliyor.

        Malezya Havalimanları Grubu (Malaysia Airports Holdings Berhad - MAHB) bünyesinde stratejik öneme sahip uluslararası bir havalimanı olarak faaliyet gösteren ISG’de, bir yıldır sürekliliği ve operasyonel dayanıklılığı sağlamakta önemli görev üstlenen Yönetim Komitesi yapısı sona erdi. Daha net tanımlanmış yönetim sorumlulukları, sadeleştirilmiş karar alma süreçleri ve güçlendirilmiş kurumsal uyumu esas alan yeni liderlik modeli hayata geçirildi. Bu kapsamda Yönetici Direktör (Executive Director) pozisyonu yeniden devreye alınırken, Teknik Hizmetler ve Projeler Genel Müdür Yardımcılığı (CTPO) pozisyonu oluşturuldu.

        YÖNETİCİ DİREKTÖR POZİSYONU YENİDEN ETKİNLEŞTİRİLDİ

        Yeni yapılanma kapsamında Yönetici Direktör (Executive Director) pozisyonu yeniden etkinleştirildi. Bu doğrultuda Hanita Ahmad, Yönetici Direktör ve ISG Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanırken aynı zamanda Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevini de sürdürmeye devam edecek.

        Haziran 2025’te Malezya Havalimanları’ndan görevlendirme ile ISG’ye katılan Hanita Ahmad; görevi süresince yönetişim entegrasyonunun güçlendirilmesi, hissedar uyumunun artırılması ve MAHB ile ISG arasındaki kurumsal koordinasyonun geliştirilmesinde kritik rol üstlendi.

        Finans dönüşümü, stratejik liderlik, yönetişim ve uluslararası iş ortaklığı alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Ahmad, yeni görevinde kurumsal performans yönetimi, paydaş ilişkileri, yönetişim etkinliği ve stratejik hedeflerin hayata geçirilmesine liderlik edecek. Ahmad aynı zamanda, ISG ile MAHB arasındaki entegrasyon sürecinin daha da güçlendirilmesinde aktif rol üstlenmeye devam edecek.

        ISG’nin büyüyen operasyonel yapısı ve uzun vadeli altyapı hedefleri doğrultusunda Teknik Hizmetler ve Projeler Genel Müdür Yardımcılığı (CTPO) pozisyonu da oluşturuldu. Bu göreve Levent Çelik atanırken yeni yapı kapsamında mühendislik, teknik hizmetler, altyapı yönetimi, sermaye projeleri, iş sağlığı-güvenliği ve kalite güvence süreçlerinin kurumsal düzeyde daha entegre şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

        Teknik operasyonlar, altyapı yönetimi, varlık yaşam döngüsü yönetimi, iş sağlığı-güvenliği ve proje yürütme alanlarında kapsamlı deneyime sahip olan Levent Çelik’in liderliğinde ISG’nin gelecekteki kapasite artışı, operasyonel dayanıklılığı ve stratejik altyapı hazırlıklarının daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yeni yapılanmanın terminal genişletme çalışmaları ve büyük ölçekli altyapı projeleri başta olmak üzere, ISG’nin gelecekteki büyüme fırsatlarına ivme kazandırması bekleniyor.

        ISG YENİ BÜYÜME FAZINA HAZIRLANIYOR

        Son yıllarda Avrupa havacılık sektörünün güçlü büyüme performanslarından birini sergileyen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni yönetim yapılanmasıyla birlikte sürdürülebilir büyüme, operasyonel mükemmeliyet, teknik kapasite gelişimi ve kurumsal yönetişim alanlarındaki dönüşümünü daha ileri taşımayı hedefliyor.

        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
