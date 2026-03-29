AJET 51 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet 29 Mart 2026 Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferimiz iptal edilmiştir. 11 seferimiz de başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olması söz konusudur. Uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Misafirlerimize gerekli bilgilendirme iletişim kanallarımızdan yapılmaktadır. Ayrıca yolcularımız uçuşlarının güncel durumunu, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'' ifadelerine yer verdi.