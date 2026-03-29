Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi 29 Mart 2026: THY, Pegasus, AJet uçak seferleri iptal mi, hangi uçuşlar iptal edildi?
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve yakıt kritiğine giren 42 uçak başka havalimanlarına divert etti. Pegasus ve AJet'e ait 32 uçak ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferin iptal edildiğini duyurdu. Alınan bu karar sonrası Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi 29 Mart 2026 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı seyahati olan yolcular tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? İşte, 29 Mart 2026 iptal uçak seferi sorgulama ekranı...
İstanbul'da etkisini artıran yağış, hava trafiğinde aksamalara yol açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferin iptal edildiğini açıkladı. Uçuşlarının iptal olup olmadığını merak eden iç ve dış hat yolcuları ise bu noktada 29 Mart 2026 Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesine ulaşmaya çalışıyor. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi? İşte, 29 Mart 2026 iptal uçak seferi sorgulama ekranı…
42 UÇAK BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ
İstanbul genelinde etkisini artıran yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle iniş gerçekleştiremedi.
Uçuş trafiğinde yaşanan yoğunlukla birlikte yakıt kritiğine giren toplam 42 uçak başka havalimanlarına divert etti. Pegasus ve AJet'e ait 32 uçak ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
UÇUŞ İPTALLERİ YAŞANACAK
Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MATKOM) tarafından yapılan açıklamada, ''Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29 Mart 2026 ile 30 Mart 2026 tarihlerinde uçuş iptalleri yapılacaktır. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur.'' denildi.
AJET 51 SEFERİNİ İPTAL ETTİ
İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet 29 Mart 2026 Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferimiz iptal edilmiştir. 11 seferimiz de başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olması söz konusudur. Uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Misafirlerimize gerekli bilgilendirme iletişim kanallarımızdan yapılmaktadır. Ayrıca yolcularımız uçuşlarının güncel durumunu, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'' ifadelerine yer verdi.
29 MART 2026 İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sabiha Gökçen Havalimanı, 29 Mart 2026 Pazar günü iptal edilen uçak seferlerini resmi sitesinde yer alan uçuş bilgi ekranı üzerinden duyuruyor.
Ajet ve Pegasus'un 29 Mart 2026 tarihli iptal edilen uçak seferleri listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
NOT: Sabiha Gökçen Havalimanı'nın web sayfasındaki uçuş bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır. Lütfen belirli bir uçuş ile ilgili daha fazla bilgi için havayolu ile doğrudan temasa geçiniz.