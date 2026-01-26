Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.020,57 %0,21
        DOLAR 43,3741 %0,00
        EURO 51,4691 %0,25
        GRAM ALTIN 7.086,37 %2,03
        FAİZ 34,75 %-0,06
        GÜMÜŞ GRAM 152,00 %6,32
        BITCOIN 87.777,00 %1,49
        GBP/TRY 59,3090 %0,19
        EUR/USD 1,1860 %0,27
        BRENT 65,86 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 11.586,21 %2,03
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabri Ülker Vakfı'nın yönetiminde yeni yapılanma - İş-Yaşam Haberleri

        Sabri Ülker Vakfı'nın yönetiminde yeni yapılanma

        Sabri Ülker Vakfı Başkanlık görevini, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker yürütecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 13:22 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabri Ülker Vakfı'nın yönetiminde yeni yapılanma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sabri Ülker Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, gıda ve beslenme alanındaki bilimsel bilgiyi toplumla buluşturmayı amaçlayan vakıf, yeni yapılanmasıyla küresel vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

        Bu kapsamda, Sabri Ülker Vakfı Başkanlık görevini, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker yürütecek. Yeni yapılanmayla vakfın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini ise Dr. Talat İçöz üstlendi.

        Begüm Mutuş’un Genel Sekreter ve İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacağı Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri Meryem Ülker Küçükaşçı, İbrahim Taşkın ve Murat Ülker oldu.

        BİLİM KURULU’NUN YAPISI KÜRESELLEŞME VİZYONUYLA GÜÇLENDİRİLDİ

        Yeni dönemde, farklı uzmanlık alanlarından ulusal ve uluslararası seçkin bilim insanlarının yer aldığı Sabri Ülker Bilim Kurulu da Vakfın çok merkezli ve dinamik küresel etki ağı oluşturma vizyonunu yansıtan bir yapıyla çalışmalarını sürdürecek. Bu hedefle, 2025’in Ekim ayında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy’un dahil edildiği Bilim Kurulu’nda yeni dönemde Wageningen Üniversitesi Beslenme Biyolojisi Kürsüsü Başkanı Prof.Dr.Renger F.Witkamp ile BAE Üniversitesi Dekan Yardımcısı, Beslenme ve Sağlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayesha Al Dhaheri da görev yapacak.

        Bilim Kurulu’nun mevcut üyeleri Prof.Dr.Nur Baran Aksakal, Dr.Laura Fernandez Celemin, Prof.Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Prof.Dr.Hünkar Korkmaz, Prof.Dr.Burcu Özsoy, Dr.Zeki Ziya Sözen, Dr.Julian Stowell ve Prof.Dr.Serhat Ünal da Vakfın tüm program ve projelerini geliştirmek, planlamak ve uygulamak üzere çalışmalarına devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakkari-Van kara yoluna çığ düştü

        Hakkari-Van kara yoluna çığ düştü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi