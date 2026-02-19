Canlı
        'Sabrın Nakşı' sergisi açıldı

        'Sabrın Nakşı' sergisi açıldı

        Tezhip, kalem işi ve katı' sanatının incelikli örneklerini bir araya getiren 'Barı Nakış' sergisi 19 Mart'a kadar sanatseverlerle buluşacak...

        Giriş: 19.02.2026 - 13:25 Güncelleme: 19.02.2026 - 13:25
        'Sabrın Nakşı' sergisi açıldı
        Yıldız Holding, “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışı ve sanatı toplumla buluşturma hedefi doğrultusunda, her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği sergilerine devam ediyor. Bu yıl “sabır” temasından ilham alan ve Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde kapılarını açan “Sabrın Nakşı” sergisi, tezhip, kalemişi ve katı‘ sanatlarının üretim süreçlerindeki emeği, ince işçiliği ve manevi derinliği görünür kılıyor.

        Sergide, katı‘ sanatçısı Dürdane Ünver, tezhip sanatçısı Mamure Öz, mimar-nakkaş M. Semih İrteş, katı‘ sanatçısı Safiye Morçay ile tezhip ve kalemişi sanatçısı Sevgi İrteş’in farklı teknik ve üsluplarla üretilmiş 52 eseri yer alıyor.

        Küratörlüğünü Yıldız Holding Sanat Danışmanı E. Esra Göncüoğlu’nun üstlendiği “Sabrın Nakşı” sergisinde; tezhip, katı‘ ve kalemişi teknikleriyle bezenmiş hilye-i şerifler, âyet-i kerîmeler, dualar, şiir levhaları ve katı’nın minyatürle bir araya geldiği özgün kompozisyonlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

        Ramazan ayının manevi iklimini sanat aracılığıyla paylaşmanın, Yıldız Holding için kıymetli bir gelenek hâline geldiğini vurgulayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü şöyle devam etti: “Birlik ve beraberlik ruhunu derinden hissettiğimiz Ramazan ayının manevi iklimine, Türk İslam sanatının nadide örneklerini taşımak artık bizim için güzel bir geleneğe dönüştü. Bu yıl da tezhip, kalem işi ve katı’ sanatlarının nadide ve zarif örneklerini “Sabrın Nakşı” sergimizde bir araya getirdik. Bizlere sabrı, paylaşmayı ve tefekkürü hatırlatan bu mübarek ayda, geleneksel sanatımızın incelikli ve anlam dolu eserleriyle gönüllere ulaşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Katı‘ sanatında kâğıdın sabırla oyularak adeta hazineye dönüşmesini, kökeni Orta Asya’ya uzanan kalemişi sanatını ve sabrın estetik bir disipline dönüştüğü tezhip sanatını bu sergide buluşturduk. Her bir eser, görünenden öte bir iç disiplinin, dikkatli bir emeğin ve zamanla kurulan incelikli bir ilişkinin izlerini taşıyor. Bu vesileyle, bu anlamlı sergiye emekleriyle katkı sunan kıymetli sanatçılarımız Dürdane Ünver, Mamure Öz, M. Semih İrteş, Safiye Morçay ve Sevgi İrteş’e; eserlerini bizlerle paylaşan değerli koleksiyonerlerimize ve serginin küratörlüğünü üstlenen sanat danışmanımız Esra Göncüoğlu’na teşekkür ediyorum."

        Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü Sergi Salonu’nda ziyarete açılan “Sabrın Nakşı” sergisi, 19 Mart 2026 tarihine kadar, haftanın her günü 09.00–17.00 saatleri arasında 0 216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak ücretsiz olarak gezilebilecek.

        İfade vermeye gitti, polisin belindeki silahı alıp kendini vurdu; o anlar güvenlik kamerasında

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, polis merkezine ifade vermek için gelen Sefa Yılmaz (37), polisin belindeki silahını alıp kendine ateş etti. Yılmaz, hayatını kaybetti.

        #Yıldız Holding
        #Sabrı Nakış
        #sergi
