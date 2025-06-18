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        Haberler Gündem İstanbul Saç saça baş başa komşu kavgası! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Saç saça baş başa komşu kavgası!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'taki bir apartmanda kavga meydana geldi. Komşu ailelerin çocukları arasında başlayan tartışma bir anda kadınların savaşına döndü. Kimi komşusunun saçına yapıştı, kimi boğazına sarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 20:58 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:58
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        Saç saça baş başa komşu kavgası!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Esenyurt'taki bir apartmanda kavga meydana geldi.

        Komşu ailelerin çocukları arasında başlayan tartışma bir anda kadınların savaşına döndü.

        Kimi komşusunun saçına yapıştı, kimi boğazına sarıldı.

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