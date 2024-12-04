Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'in yolunu tutan sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Sarı Kırmızılılar'da geçirdiği günlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sacha Boey yaptığı açıklamada, "Galatasaray, çılgıncaydı. Stadyum ve atmosfer inanılmazdı. Taraftarlar, çılgın ve futbol için yaşıyorlar." dedi.

"BANA 'GEREK YOK, ÖDENDİ' DİYORLAR"

Açıklamalarına devam eden Boey, "Dışarıda bile sizi durdurup maç hakkında konuşuyorlar. Ne zaman bir restorana gitsem ödeme yapmaya çalıştığımda, "Gerek yok, ödendi" derlerdi ve ödeyen bir taraftar olurdu." diye konuştu.