Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sacha Boey Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkıyor!

        Sacha Boey Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkıyor!

        Sacha Boey, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Fransız savunma oyuncusu, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor karşısında görev alması halinde sarı-kırmızılı kariyerinde "dalya" diyecek. 2021 yılında Galatasaray'a transfer olan Boey, çıktığı 99 maçta 6 gol kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 13:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boey'in 100. maç heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 9 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluk için sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, teknik direktör Okan Buruk'un bu maçta kendisine görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla 100. müsabakasına çıkacak.

        İki farklı dönemde Galatasaray'da forma giyen Boey, ilk olarak 2021-2022 sezonunun başında Fransa ekibi Rennes'den takıma transfer edildi.

        Boey, 2021-2024 yıllarında sarı-kırmızılı ekipte 63 Süper Lig, 6'şar UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, üçer UEFA Avrupa Ligi ve elemeleri ile 2 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 83 müsabakaya çıktı.

        Fransız oyuncu, özellikle 2023-2024 sezonunda gösterdiği başarılı performansla 30 milyon avro bonservis ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus karşılığında Almanya devi Bayern Münih'in yolunu tuttu.

        REKLAM

        Almanya'da yaklaşık 2 yıl geçiren Boey, 5 Şubat tarihinde sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonuyla kiralık olarak geri döndü.

        Boey, bu sezon ise 10'u Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada Galatasaray formasını giydi.

        Sarı-kırmızılı takımda toplamda 99 maçta 6 kez rakip fileleri havalandıran Boey, Hesap.com Antalyaspor'a karşı oynaması halinde "Dalya" diyecek.

        PROFESYONEL KARİYERİNDEKİ İLK GOLÜNÜ SARI-KIRMIZILI FORMAYLA ATTI

        Sacha Boey, profesyonel kariyerindeki ilk golünü Galatasaray'da attı.

        2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada forma giyen Boey, 60. dakikada rakip fileleri havalandırarak profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

        Fransız oyuncu, ayrıca bu karşılaşmayla Galatasaray'daki ilk maçına çıktı.

        İLK SEZONUNDA 19 MAÇTA OYNADI

        Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, Galatasaray'daki ilk sezonunda 19 maçta forma giydi.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılılara 2021-2022'de transfer olan Boey, bu sezonda 13 Süper Lig ve üçer UEFA Avrupa Ligi ile Avrupa Ligi elemeleri maçına çıkarken sadece 1 kez ağları sarstı.

        2022-2023 SEZONUNDA İLK LİG ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

        Sacha Boey, 2022-2023 sezonunda Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

        Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimindeki sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan Boey, profesyonel kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu 2022-2023 sezonunda gördü.

        Boey, söz konusu sezonda 31 lig ve 2 Türkiye Kupası müsabakasında forma giyerek, 1 gol kaydetti.

        2023-2024 SEZONUNDAKİ PERFORMANSI BAYERN MÜNİH KAPISINI AÇTI

        Fransız oyuncu Sacha Boey, 2023-2024 sezonunda sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla Almanya devi Bayern Münih'e transfer oldu.

        Söz konusu sezonda 19 lig ve 6'şar UEFA Şampiyonlar Ligi ile Şampiyonlar Ligi elemeleri maçında forma giyen Boey, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydederken, Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla Bayern Münih'e gitti.

        BU SEZON 16 KEZ SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYDİ

        Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'a kiralandıktan sonra 16 karşılaşmada görev aldı.

        Ara transferde sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, şu ana kadar 10 Süper Lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası müsabakasında oynadı.

        Boey, söz konusu 16 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rihanna ve ASAP Rocky'nin tartışması dudak okuyucuların radarında

        Rihanna ve ASAP Rocky'nin Met Gala sonrası çekilen ve internette yayılan görüntülerinde, otomobilde gergin bir şekilde tartıştıkları görüldü. Sesleri duyulmayan ikilinin birbirlerine yönelttikleri sözleri, dudak okuyucular çözdü. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!