Sadakatsiz dizisinin 22. son bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Son bölümde; Asya’nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Asya’nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Sadakatsiz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 22. son bölüm...

SADAKATSİZ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gönül’ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan’ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.