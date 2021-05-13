Sadakatsiz dizisinin 29. son bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Sadakatsiz'in son bölümünde; Derin’in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kalır. Sadakatsiz 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 29. son bölüm...

SADAKATSİZ 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 29. SON BÖLÜM ÖZETİ

Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya’nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olur.

Büyük bir çıkmaza düşen Volkan Asya’ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır? Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya’nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?