Sadece kadınlar makyaj yapmıyordu: Mısırlıların göz makyajı sadece estetik değil, sağlık içindi!

Makyajın geçmişi yalnızca estetik kaygılara değil, şifa ve koruma arayışına da dayanıyor olabilir. Antik Mısırlılar’ın göz makyajı bu iddiayı doğrular nitelikte. Göz çevresine sürülen koyu renkli boyaların, hem tıbbi hem de mistik amaçlarla kullanıldığı ortaya konuyor. Üstelik bu alışkanlık sadece kadınlara değil, toplumun tüm bireylerine aitti.

GÖZ MAKYAJININ ARDINDAKİ GERÇEK: SADECE ESTETİK DEĞİL

Antik Mısır denince akla piramitler, hiyeroglifler ve tanrılar kadar belirgin bir şey daha gelir: belirgin göz makyajları. Ancak bu dramatik çizgiler sadece güzellik ve estetik algısıyla sınırlı değildi. O dönemde hem kadınlar hem erkekler göz çevresine sürme ve boya uygular, bu uygulamanın fiziksel ve ruhsal koruma sağladığına inanırlardı.

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KADIN-ERKEK AYRIMI YOKTU: KOZMETİK HERKESİNDİ

Antik Mısır’da güzellik bir cinsiyete özgülenmiş bir kavram değildi. Kadınlar kadar erkekler de göz makyajı yapıyor, hatta bu alışkanlık toplumun her kesimine yayılıyordu. Firavunlardan köylülere kadar herkes gözlerini vurgulamakla kalmaz, bu geleneği günlük bir ritüel haline getirirdi. Bu yaklaşım, makyajın sadece görünüm değil, aynı zamanda statü ve kültürel kimlik göstergesi olduğunu ortaya koyuyor.