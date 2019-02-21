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"HAMİLE OLDUĞUMA DAİR HABERLER YALANDIR"

Çıkan haberlerin ardından Jahovic, sosyal medya hesabından, "Sırp basınında çıkan ve maalesef Türk basınına da yansıyan hamile olduğuma dair haberler kesinlikle yalandır. O haberi yapan gazete hakkında hukuksal süreci başlattık. Lütfen bu tip aslı astarı olmayan haberlere itibar etmeyiniz. Yaşamımın bu sürecinde gayet mutluyum ve çocuklarımı etkileyebilecek yalan haberlerden sakınılması konusunda herkesin hassasiyetini rica ederim, sevgiler..." açıklamasını yapmıştı.