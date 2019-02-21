Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı

Giriş: 21.02.2019 - 07:38 | Güncelleme:  

10 yıllık eşi Mustafa Sandal'dan boşanır boşanmaz Sadettin Saran'la aşk yaşayan Emina Jahovic, Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Jahovic, Sadettin Saran ile ilgili sorulara, "Telefonla konuşuyorum. Lütfen çekmeyin. Başka zaman konuşalım" açıklamasını yaptı

  • 1Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, makyajsız şekilde Nişantaşı sokaklarında görüntülenen Emina Jahovic, fotoğrafları çekilince sinirlendi. 

  • 2Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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    "BAŞKA ZAMAN KONUŞALIM"

    Adımlarını hızlandırıp yüzünü gözlüğüyle saklamaya çalışan Jahovic, Sadettin Saran ile ilgili sorulara, "Telefonla konuşuyorum, lütfen çekmeyin. Başka zaman konuşalım" yanıtını verdi.

  • 3Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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    Emina Jahovic, estetik uzmanı Reha Yavuzer'in kliniğine girerek 4 saat boyunca cilt bakımı yaptırdı.

  • 4Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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    10 yıllık eşi Mustafa Sandal'dan boşanır boşanmaz Sadettin Saran'la aşk yaşayan Emina Jahovic'in pişman olduğu iddia edilmişti.

  • 5Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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    "KEŞKE BU KADAR ACELE ETMESEYDİM"

    7 aylık ilişkisinin ardından Saran'dan ayrılan Jahovic, ülkesindeki Svet dergisine verdiği röportajda, "Keşke yeni ilişki için acele etmeseydim" itirafı yapmıştı. 

  • 6Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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    Sırp basını, Jahovic-Saran ikilisi hakkında çarpıcı bir iddiayı ortaya atmıştı. Jahovic'in 4 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. 

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    "HAMİLE OLDUĞUMA DAİR HABERLER YALANDIR"

    Çıkan haberlerin ardından Jahovic, sosyal medya hesabından, "Sırp basınında çıkan ve maalesef Türk basınına da yansıyan hamile olduğuma dair haberler kesinlikle yalandır. O haberi yapan gazete hakkında hukuksal süreci başlattık. Lütfen bu tip aslı astarı olmayan haberlere itibar etmeyiniz. Yaşamımın bu sürecinde gayet mutluyum ve çocuklarımı etkileyebilecek yalan haberlerden sakınılması konusunda herkesin hassasiyetini rica ederim, sevgiler..." açıklamasını yapmıştı.

  • 8Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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    O SORU KARŞISINDA AĞZI AÇIK KALMIŞTI

    Geçtiğimiz günlerde iki erkek evlattan sonra kız çocuğu düşünüp düşünmediği sorulan Jahovic'in soru karşısında ağzı açık kalmıştı ve, "Aaa!" şeklinde bağırmıştı.

  • 9Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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    Jahovic'in Mustafa Sandal ile evliliğinden dünyaya gelen 2 oğlu var.

     

  • 10Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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  • 11Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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  • 22Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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  • 23Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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  • 25Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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  • 29Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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  • 30Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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  • 31Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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  • 32Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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  • 33Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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  • 35Sadettin Saran'ın eski aşkı Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı - Magazin haberleri
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