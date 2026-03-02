Canlı
        Sadettin Saran'ın kızı Lal Saran, eşi Tolga İrdem ile Bebek'te

        Lal Saran, eşi Tolga İrdem ile Bebek'te

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın geçtiğimiz yıl evlendiği kızı Lal Saran, düğünden sonra ilk kez eşi Tolga İrdem ile görüntülendi. Bebek'teki bir mağazadan çıkan çift, basın mensuplarını fark edince koşar adımlarla oradan uzaklaştı

        Düğünden sonra ilk kez görüntülendiler

        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın kızı Lal Saran, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Tolga İrdem ile nikâh masasına oturmuştu.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Lal Saran, eşi Tolga İrdem ile düğünden sonra ilk kez objektiflere yansıdı.

        Bebek'teki bir mağazadan çıkan çift, basın mensuplarını fark edince koşar adımlarla uzaklaştı. Tolga İrdem'in üzerindeki Fenerbahçe logolu montu ise dikkat çekti.

