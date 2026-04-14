        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sadettin Saran: İnşallah şampiyon olacağız!

        Sadettin Saran: İnşallah şampiyon olacağız!

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, memleketi Kırıkkale'de yaptırdığı Atatürk Spor Salonu'nun açılışında öğrencilerle bir araya geldi. Törende konuşan Saran, "Ben bir Kırıkkaleli, Fenerbahçeli olarak üstüme düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene şampiyon da olacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 16:42 Güncelleme:
        "İnşallah şampiyon olacağız!"

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, memleketi Kırıkkale’deki Osmangazi Fen Lisesi’nde yaptırdığı Atatürk Spor Salonu’nun açılışını yaptı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Saran, sezon sonu için şampiyonluk mesajı verdi. Başkan Saran, sadece bir spor salonunun açılmadığını, bunun aynı zamanda bir hayalin, bir imkanın ve yeni bir başlangıcın kapısı olduğunu söyledi.

        Kırıkkale’nin kendi değerlerini yetiştiren güçlü bir şehir olduğunu ifade eden Saran, Anadolu çocuklarına fırsat verildiğinde önemli başarılara ulaşabileceklerine inandığını dile getirdi.

        Konuşması sırasında kendisine yönelik tezahüratlara da karşılık veren Saran, "Bir dakika, bir dakika GFB. Bak, bir daha almam sizi maçlara. Bir durun, burada çocuklar için buradayız" diyerek gençleri sakin olmaya davet etti.

        "SPOR DİSİPLİNİ, SAYGIYI ÖĞRETİR"

        Sporun gençlerin hayatına dokunan en güçlü alanlardan biri olduğunu vurgulayan Saran, "Spor disiplin getirir. Düşüp kalkmayı, düştükten sonra tekrar kalkmayı öğretir. Saygıyı öğretir. Spor disiplini öğretir, spor saygıyı öğretir. En önemlisi de bir gence 'ben başarabilirim' demeyi öğretir. Bu spor salonu kapıları sadece antrenman yapmak isteyenleri değil, hayal kurmak isteyenler için bir kapıdır. Buradan şampiyonlar yetişmesi önemli değil. Ülkeye faydalı, başarılı, Atatürkçü çocukların yetişmesi için bu kapılar var. Bunu unutmayın" dedi.

        Spor salonunun yalnızca antrenman yapmak isteyenler için değil, hayal kurmak isteyen gençler için de önemli bir kapı olduğunu belirten sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Benim için bu yatırım bir bina değil. Bu, Anadolu'ya duyduğum inancın somut halidir. Buradan çıkacak her çocuk belki bir sporcu olacak, belki de bir lider olacak. Ama mutlaka daha güçlü, daha özgüvenli bir birey olacak. Bizim görevimiz çok net. Gençlerimize alan açmak, onların önünü açmak, onlara inanmak, onların yollarını aydınlatmak. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, Anadolu'nun içinden yetişen güçlü gençlerle kurulur. Anadolu'nun bağrından çıkan gençlerle kurulur. Bu salondan yükselen ses sadece bir top sesi değil, azmin, emeğin ve umudun sesi olsun. Hepinize çok teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.

        "İNŞALLAH BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

        Sadettin Saran, Fenerbahçe camiasına şampiyonluk mesajı da verdi. Başkan Saran, "İstanbul'dan gelip beni yalnız bırakmayan Fenerbahçeli arkadaşlarıma, basın mensuplarına, çok sevgili hemşerilerime ki ben gücümü sizlerden alıyorum. İyi ki varsınız. Biraz önce müdürümüzle konuşurken çok güzel bir şey söyledi. Kırıkkalelinin çocuklarının hepsi Fenerbahçeli olacak. Ben bir Kırıkkaleli, Fenerbahçeli olarak üstüme düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene şampiyon da olacağız" şeklinde konuştu.

        Konuşmanın ardından spor salonunun açılış kurdelesi kesildi. Program sonunda öğrencilerle bir araya gelen Saran, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
