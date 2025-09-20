Habertürk
        Sadettin Saran: 'İstediğiniz noktaya gelmeyi' reddediyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran: 'İstediğiniz noktaya gelmeyi' reddediyoruz

        Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

        Giriş: 20.09.2025 - 23:48 Güncelleme: 20.09.2025 - 23:48
        Sadettin Saran: 'İstediğiniz noktaya gelmeyi' reddediyoruz
        Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Sadettin Saran bir açıklama yayımladı.

        Kongre üyelerine teşekkür eden Saran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Fenerbahçemizin olağanüstü seçimli genel kurulunda kulübümüzü ve bizleri yalnız bırakmayan tüm kongre üyelerimize teveccühlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Öncelikle, bugünkü mesaj ve söylemlerimizin Fenerbahçe camiasında layıkıyla karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Ancak herhalde bundan olsa gerek, Sayın Ali Koç aramızdaki konuşmaları çarpıtarak yansıtmış ve bizleri camiamızın artık bıkıp usandığı ikili, kısır polemiklere çekmeye çalışmıştır. Sayın Ali Koç, 2018’de yaptığınız gibi 'istediğiniz noktaya gelmeyi' reddediyoruz. Seçim süreci boyunca, tüm Türkiye’ye örnek olmasını hedeflediğimiz bir iletişim stratejisini uygulamaya çalıştık ve bu tavrımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Yarınki kongremizin tüm camiamıza hayırlı olmasını bir kez daha diliyor; tüm kongre üyelerimizi sandığa davet ediyor ve nihayetinde sandıktan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçemizin birlik ve beraberliğine hizmet etmesini temenni ediyoruz."

