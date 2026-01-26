Habertürk
        Sadettin Saran: Tek hedefimiz şampiyonluk - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran: Tek hedefimiz şampiyonluk

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kurul üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 23:41 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:41
        Sadettin Saran: Tek hedefimiz şampiyonluk
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kurul üyeleriyle bir araya geldi.

        Burada açıklamalarda bulunan Saran, "Tek hedefimiz şampiyonluk." dedi.

        Sadettin Saran'ın sözleri şu şekilde:

        "Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç. Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık. Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur."

