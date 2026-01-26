Sadettin Saran: Tek hedefimiz şampiyonluk
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kurul üyeleriyle bir araya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kurul üyeleriyle bir araya geldi.
Burada açıklamalarda bulunan Saran, "Tek hedefimiz şampiyonluk." dedi.
Sadettin Saran'ın sözleri şu şekilde:
"Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç. Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık. Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur."