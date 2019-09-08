İş adamı Sadettin Saran, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir restoranda yakın dostları ile bir araya gelen Saran, haftanın son gününü dostlarına ayırdı.
Şıklığı ile göz dolduran Saran'ın keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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