Safa Önal için Atlas Sineması'nda saygı töreni düzenlendi 92 yaşında hayatını kaybeden dünya rekortmeni senarist Safa Önal için Atlas Sineması'nda saygı töreni düzenlendi. Törene, Hülya Koçyiğit, Kerem Alışık, Melih Çardak, Biket İlhan ve Baran Seyhan katıldı. Safa Önal'ın kardeşi Sezen Cumhur Önal, tansiyonu aşırı ölçüde yükseldiği için törene katılamadı

Türk sineması belki küresel çapta yaygın bir izlenirliğe sahip değil ama dünya rekorunu elinde bulunduran 3 sinemacımız bulunuyor.

Türkan Şoray, Cüneyt Arkın ve Safa Önal...

Türkan Şoray; 'En Çok Başrolde Film Çeken Kadın Oyuncu', Cüneyt Arkın ise 'En Çok Başrolde Film Çeken Erkek Oyuncu' ünvanına sahip.

Pazar günü 92 yaşında hayatını kaybeden Safa Önal ise 'Senaryoları En Çok Filme Çekilen Senarist' olarak rekora sahip. Bu başarısıyla da 2005'te Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Şüphesiz Yeşilçam'ın en üretken senaristi olan Safa Önal'ın vefatı meslektaşlarını derin üzüntüye boğdu. Öyle ya, kariyerlerinde Önal'ın senaryolarını yazdığı filmlerin etkisi bir hayli büyük. Örneğin Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit...

Safa Önal, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri'nde 'Sinema' dalında ödüle layık görülmüştü. Önal, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. REKLAM Türkan Şoray, Safa Önal'ın 'Vesikalı Yarim', 'Bodrum Hakimi', 'Dila Hanım', 'Buğulu Gözler', 'Deprem', 'Gazi Kadın' ve ilk yönetmenlik çalışması olan 'Dönüş' gibi senaryoların filmlerinde rol aldı. Hülya Koçyiğit ise 'Evlidir Ne Yapsa Yeridir', 'Sensiz Yaşayamam', 'Hülya', 'Çirkin Dünya', 'İki Bin Yılın Sevgilisi', 'Sezercik Aslan Parçası', 'Kaderimin Bir Oyunu Bu', 'Sezercik' gibi Safa Önal senaryolarında kameranın karşısına geçti.

SAFA ÖNAL İÇİN SAYGI TÖRENİ Safa Önal için Atlas Sineması'nda düzenlenen törene Hülya Koçyiğit, Kerem Alışık, Melih Çardak, Biket İlhan ve Baran Seyhan katıldı. Safa Önal'ın oğlu Umut Önal, taziyeleri kabul etti.

Hülya Koçyiğit - Kerem Alışık Hülya Koçyiğit, Kerem Alışık ve Biket İlhan, yaptıkları konuşmada Safa Önal'ın sinema ve edebiyata olan katkılarını dile getirdi. Safa Önal’ın kardeşi Sezen Cumhur Önal, tansiyonu aşırı ölçüde yükseldiği için törene katılamadı. Usta sanatçının cenazesi ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Türkan Şoray da cenaze törenine katıldı. Şoray, Safa Önal'ın oğlu Umut Önal'a taziyelerini iletti. Türk sinemasının 4 büyük aktristi arasında gösterilen Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit de yan yana görüntülendi. Hülya Koçyiğit Hülya Koçyiğit ve Biket İlhan