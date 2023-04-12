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Sağanak 4 kentte sele neden oldu!

Şiddetli sağanak Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Şanlıurfa'da etkili oldu. Kent merkezleri ve birçok ilçede sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. İşte 4 kentten sel manzaraları...

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DHA
  • Sağanak yağış 4 kentte sele neden oldu! - Son dakika hava durumu haberleri

    Meteoroloji 15´inci Bölge Müdürlüğü´nün uyarılarının ardından, Diyarbakır kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekince aksamalar oldu.
  • Sağanak yağış 4 kentte sele neden oldu! - Son dakika hava durumu haberleri

    ALT GEÇİT SUYLA DOLDU

    DHA'da yer alan habere göre Şanlıurfa yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşaktaki alt geçidin bir kısmı suyla doldu. Belediye ve Karayolları 9´uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince alt geçitte tahliye işlemi başlatılırken, polis ekipleri de sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
  • Sağanak yağış 4 kentte sele neden oldu! - Son dakika hava durumu haberleri

    ARAÇLAR YOLDA KALDI

    Bazı yollarda su birikintileri nedeniyle mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı. Sağanak bir süre sonra etkisini yitirirken, su birikintilerin olduğu yollarda tahliye ve temizlik çalışmaları başlatıldı.
  • Sağanak yağış 4 kentte sele neden oldu! - Son dakika hava durumu haberleri

    5 MART'TA 17 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

    İHA'da yer alan habere göre Şanlıurfa'da, 5 Mart'ta, 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

  • Sağanak yağış 4 kentte sele neden oldu! - Son dakika hava durumu haberleri

    EKİLİ ALANLAR SU ALTINDA KALDI

    İlçe kırsalarında bazı ekili tarlaların da su altında kalarak zarar gördüğü görüldü. Şanlıurfa kent merkezinde ise aralıklarla devam eden yağış herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.
  • Sağanak yağış 4 kentte sele neden oldu! - Son dakika hava durumu haberleri

    5 KENT İÇİN SAĞANAK UYARISI

    Bingöl'de, sağanakla beraber rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar suyla doldu. Meteoroloji 13´üncü Bölge Müdürlüğü'nce; yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Elazığ ve Malatya'nın doğu ile güney ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
  • Sağanak yağış 4 kentte sele neden oldu! - Son dakika hava durumu haberleri

    TEDBİRLİ OLUN UYARISINDA BULUNULDU

    Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
  • Sağanak yağış 4 kentte sele neden oldu! - Son dakika hava durumu haberleri

    VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

    Elazığ’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kentin birçok noktasında büyük su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bir vatandaşın yolun karşısına yalın ayak geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
  • Sağanak yağış 4 kentte sele neden oldu! - Son dakika hava durumu haberleri
  • Sağanak yağış 4 kentte sele neden oldu! - Son dakika hava durumu haberleri
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