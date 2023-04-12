Sağanak 4 kentte sele neden oldu!

5 MART'TA 17 KİŞİ CAN VERMİŞTİ



İHA'da yer alan habere göre Şanlıurfa'da, 5 Mart'ta, 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.