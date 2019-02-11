Sağlık Bakanı Koca yaralıların son durumu açıkladı

Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sağlık durumları ile ilgili son duruma ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle:

"6 hastamız yoğun bakım tedavisi devam etmekte, 1 hastamızı servise aldık. Serviste 7 hastamızın tedavisi devam ediyor. 6 yoğun bakım hastamızdan 1'inin durumu ciddiyetini koruyor. 6 yaşındaki Havva kızımızın durumu iyi, sağ bacağına küçük bir müdahale yapıldı. 9 yaşındaki Mahmut Tayyip'in de sol bacağına küçük bir müdahale yapıldı. Kendisiyle konuştum, genel durumu iyi. 2 hastamız bugün taburcu olabilir. Mert'in durumu ise bugün küçük bir müdahale yapıldı. Yer yer dalgalı bir kardiyak sorunlarımız oluyor. Genel durumu ciddi değil ama biraz daha yakın takip edilmesi gereken durumda."