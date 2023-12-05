Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı yapıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı yapıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı 419 'temizlik görevlisi' alımı belirtilen tarihler arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleşecek. Peki, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımına nasıl başvuru yapılır?" İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...