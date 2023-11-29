Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi: 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları sorgulama

        Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı!

        Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura sonuçları canlı yayında açıklandı. Kura çekimi 28 Kasım 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Temizlik görevlisi pozisyonu için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvuruları alınan ilanda sona gelindi. Adayların gözleri "Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna çevrildi. İşte, 28 Kasım 2023 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları ve nihai-yedek isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 01:29 Güncelleme: 29.11.2023 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı. Kuraların çekilmesiyle gözler Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları isim listesine çevrildi. İşte, 28 Kasım 2023 günü düzenlenen Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

        2

        2023 SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekilişi, 28 Kasım 2023 tarihinde saat 10.30’da Bakanlığın Ankara Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda il adına göre alfabetik sıralı şekilde gerçekleştirildi.

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

        Sağlık Bakanlığı kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube sayfası üzerinden canlı yayınlandı. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ İLLERDE ALIM YAPACAK?

        Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)

        5

        SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Kura sonuçları asil ve yedek liste Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edildi. Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki ekrandan kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz

        SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?