Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Farklı branşlardan mezun olan adayların gündemine başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte KPSS 2019/7 tercih sonuçları sorgula...

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık personeli alımı başvuru sonuçlarına yönelik henüz Sağlık Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

Duyurular, Sağlık Bakanlığı'nın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir.

KPSS TERCİH SONUÇLARI

SAĞLIK BAKANILIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI

Bakan Koca, sözleşmeli personel alımı için kadroları "7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız" şeklinde sıraladı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.