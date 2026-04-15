Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı "İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası" sürecinde bekleyiş sona erdi. Mart ayında tercihlerini tamamlayan adaylar için gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, hekim, diş hekimi ve eczacı kadrolarına yapılacak yerleştirmeler netlik kazandı. Atama sonuçları, adayların erişimine açılırken gözler EKİP sistemi üzerinden yapılacak sorgulamalara çevrildi. İşte 2026 Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları yerleşenler listesi sorgulama ekranı...
KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İlk Defa ve Yeniden Atama kapsamında başvurular 16 Mart'ta başladı, 25 Mart'ta sona erdi. Bu süreçte adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda tercihlerini yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı kura çekimi, 15 Nisan Çarşamba günü Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Süreç, şeffaflığı sağlamak amacıyla eş zamanlı olarak canlı yayınla adaylara açık şekilde aktarıldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI
Kura, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü çekildi. Kura sonucu yerleşenler listesi yayınlandı.
Kura Kapsamındaki Unvanlar:
Uzman Tabipler ve Tabipler,
Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabipleri,
Uzman Eczacı ve Eczacılar,
Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman Olanlar.