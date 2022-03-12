Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinin detayları belli oldu. Bakan Koca tarafından açıklama yapılırken 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bakan Koca, bakanlık bünyesine yapılacak alıma ilişkin branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri gibi detayları da paylaştı.

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Koca, açıklamasında sözleşmeli sağlık personeli branş dağılımı hakkında bilgi verirken işçi alımı başvuru tarihleri ve başvuru işlemlerinin nereden yapılacağını da duyurdu. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık personeli alımı başvurusu ne zaman, şartları neler ve branş dağılımı nedir?

İşte, detaylar;