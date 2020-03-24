Sağlık çalışanına özel paket

HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında operatörlerden de çeşitli adımlar geliyor. Bu kapsamda harekete geçen Vodafone, kamu sağlık çalışanları için özel bir paket hazırladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilecek listede yer alan kamu sağlık sektöründe görevli Vodafone’luların hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlanacağı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, "Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Hayatlarını bizim için riske atan kamu sağlık çalışanlarının yanındayız. Bu doğrultuda, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

TURKCELL DE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Vodafone'un attığı adıma benzer bir hamle de Turkcell'den geldi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, halk sağlığı için büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla kendilerine ek data ve konuşma hediye edeceklerini bildirdi.

Bu kapsamda sağlık sektöründe görevli Turkcell'liler ile ilgili çalışma yaptıklarını duyuran Erkan, "Bizlerin sağlığı için büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla kendilerine ek data ve konuşma hediye edeceğiz. Sağlık sektöründe görevli Turkcell'liler hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlamak için çalışmalarımıza başladık" açıklamasında bulundu.

'İNTERNET TRAFİĞİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ VAR'

Türkiye'de her gün milyonlarca kişinin tüm ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan gerçekleştirdiğine dikkat çeken Erkan, dijitalleşmenin öneminin daha net ortaya çıktığını aktardı.

Erkan, "Fiberde yaklaşık 1.5 milyon haneye ışık hızında internet sunuyoruz. Biz bu altyapıyı bugünler için kurduk. Şebekemizdeki toplam internet trafiğinde yüzde 30'luk bir artış söz konusu. Hatta sabit şebekemizde bazı saatlerde yüzde 80'lik artış olduğunu görüyoruz. Mobil şebekede taşıdığımız günlük data miktarı 500 terabaytı geçti" bilgisini paylaştı.

Turkcell Genel Müdürü Erkan, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ek olarak AVM'lerde yer alan tüm Turkcell mağazalarımızı kapattıklarını da dile getirirken, AVM mağazalarının dışındaki mağazaların ise müşterilerin acil ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen tüm önlemleri alınmış bir şekilde pazartesi - cumartesi günleri saat 12.00 - 18.00 arasında hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!