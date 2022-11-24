Sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler verdiler

"Her gün daha iyi olacağız" 0:00 / 0:00

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'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesi sırasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında tiyatrocuları taşıyan minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

Tolga Güleryüz - Melis İşiten

Sergen Deveci, boynunda ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek ameliyat edildi. Deveci, ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada "Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" dedi.

Yaralılardan Ceyhun Fersoy ile Melis İşiten de peşi sıra yaptıkları açıklamalarda sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi. Fersoy, duygularını şu sözlerle dile getirdi; "3 değerli dostumuz için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz. Onlara ihanet etmeyeceğiz."

Melis İşiten ise şunları söyledi; "Kaybettiklerimiz için her gün daha iyi olacağız. Sevginize bin şükür."