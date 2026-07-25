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        Haberler Sağlık Deniz ve havuzda kalınan sürenin artması, hastalık olasılığını artırıyor

        Deniz ve havuzda kalınan sürenin artması, hastalık olasılığını artırıyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, deniz ve havuzda kalınan sürenin artması ve su yutulmasının hastalık olasılığını artırdığını belirterek, "Özellikle yakın zamanda deniz suyu sıcaklığında, mevsim normallerinin üzerinde ortaya çıkmış olan ısı artışı, deniz içerisindeki bakteri, mantar, virüs yükünü arttırabilmekte. Bu da kişilerin çok daha kolay hasta olmasına ve bu etkenlere bağlı olarak hayatı tehdit eden ishal bulantı, kusma gibi şikayetlerle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verebilmekte" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 17:50 Güncelleme:
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        Denizde-havuzda kalınan süre arttıkça hastalık olasılığı artıyor

        NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, yaz aylarında artış gösteren, ishal, bulantı ve kusma vakalarına yönelik değerlendirmede bulundu. Söz konusu artışın viral, bakteriyel, paraziter kaynaklara bağlı olarak oluşabildiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Bunların en sık nedenleri meyve ve sebzelerin iyi yıkanmadan tüketilmesi, iyi pişirilmesi gereken gıdaların çiğ olarak tüketilmesi. Deniz ve havuzda uzun süre kalınması ki havuzların mutlaka klor düzeyinin takip edilmesi, uygun klor düzeyi sağlanmış havuzların kullanıyor olması gerekir. Denizlerde de mavi bayrak almış alanlarda denize girilmesi, diğer alanlarda denize girilmemesi önerilir" dedi.

        "BUZ GİZLİ BİR İSHAL, BULANTI VE KUSMA KAYNAĞIDIR"

        Kaynağı belli olmayan su ve buz tüketiminin de hastalığa neden olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Doğan, "Kaynağı belli olmayan su ve buz tüketimi. Özellikle buz gizli bir ishal bulantı kusma kaynağıdır. Toplu zehirlenmelere, toplu ishal bulantı kusmalara sebebiyet verebilir. Güvenliğinden emin olunan buzların tüketilmesini mutlak suretle önermekteyiz. Park ve bahçelerde geçirilen vakitler sonrasında mutlaka ellerin yıkanması, el hijyeninin sağlanması diğer bir önerimiz olacak" diye konuştu.

        "VAKİT KAYBETMEDEN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURMALARI GEREKİR"

        Hastalığın risk gruplarına yönelik etkilerine de dikkat çeken Doç. Dr. Doğan, “Özellikle ishal, bulantı ve kusma 5 yaş altındaki çocuklara, 65 yaş üzerindeki erişkinleri, gebeleri, kalp hastalığı, şeker, böbrek yetmezliği gibi çoklu hastalığı olan kişileri daha ağır etkileme potansiyeline sahiptir. Bu kişilerden özellikle günde 4-5’in üzerinde ishali olan 38 derecenin üzerinde ateşli olan, bulantı, kusması olan, şuur durumunda bir değişiklik olan kişilerin vakit kaybetmeksizin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Sıvı kaybı hızlıca böbrek yetmezliği, elektrolit dengesizliği ve hayatı tehdit eden, ölüme sebebiyet veren riskli durumlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

        "DENİZ VE HAVUZDA KALINAN SÜRE HASTALIĞIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞINI ARTTIRIR"

        Doç. Dr. Doğan, bulantı, kusma ve ishal gibi vakaların, deniz ve havuzda kalınan süreyle de ilişkisi olduğunu belirterek, "Deniz ve havuzda kalınan sürenin artması, havuz ve deniz suyunun yutulması bu hastalığın ortaya çıkma olasılığını artırır. Özellikle yakın zamanda deniz suyu sıcaklığında, mevsim normallerinin üzerinde ortaya çıkmış olan ısı artışı, deniz içerisindeki bakteri, mantar, virüs yükünü arttırabilmekte. Bu da kişilerin çok daha kolay hasta olmasına ve bu etkenlere bağlı olarak hayatı tehdit eden ishal, bulantı, kusma gibi şikayetlerle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verebilmekte. Özellikle geç gelmiş olgularda, hastanelere geç gelen olgularda yoğun bakım süreçleri de karşımıza çıkabilmektedir" dedi.

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