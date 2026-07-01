Ebeveyn tükenmişliği mi depresyon mu?

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Sema Bayçın, son yıllarda giderek daha fazla konuşulan ebeveyn tükenmişliği kavramının, yalnızca yoğun bir yorgunluk değil; bireyin ruh sağlığını, aile ilişkilerini ve çocukla kurduğu bağı etkileyebilen önemli bir durum olduğuna dikkat çekiyor.

EBEVEYN TÜKENMİŞLİĞİ, YORGUNLUKTAN FARKLI

Ebeveyn tükenmişliği; çocuk bakımına ilişkin uzun süre devam eden yoğun stresin, bireyin baş etme kapasitesini aşması sonucunda ortaya çıkabilen psikolojik bir tablo olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, sıradan ebeveynlik yorgunluğundan farklıdır. Dinlenmeyle kolayca düzelmeyen duygusal ve fiziksel tükenme, ebeveynlik rolünden uzaklaşma hissi ve kendini yetersiz görme gibi belirtilerle seyredebilir.

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Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, ebeveyn tükenmişliğinin psikoloji literatüründe ayrı bir kavram olarak ele alındığını ve özellikle yoğun bakım yükü, sosyal destek eksikliği ile yüksek beklentilerin bir araya gelmesi durumunda gelişme riskinin arttığını göstermektedir.

DİJİTAL DÜNYADAKİ KUSURSUZLUK ALGISI GERÇEKÇİ DEĞİL

Sosyal medya platformlarında görülen düzenli evler, kusursuz aile fotoğrafları, planlı aktiviteler ve sürekli mutlu görünen çocuklar, birçok ebeveyn için fark edilmeden bir kıyaslama ortamı oluşturabiliyor. Ancak bu paylaşımlar, çoğu zaman günlük yaşamın yalnızca seçilmiş ve düzenlenmiş anlarını yansıtıyor.

Uzm. Dr. Bayçın, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor: "Anne ve babaların kendilerini sosyal medyada gördükleri içeriklerle sürekli kıyaslaması, zamanla yoğun bir yetersizlik hissine neden olabiliyor. Oysa ebeveynlik bir performans göstergesi değildir. Her ailenin dinamiği, yaşam koşulları ve çocuklarının ihtiyaçları birbirinden farklıdır."

ADIM ADIM TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA GÖTÜREN 3 BÜYÜK SİNYAL

Ebeveyn tükenmişliği bir anda ortaya çıkmıyor; sinsi ve aşamalı bir döngüyle kendini gösteriyor.

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Uzmanlar, anne-babaların kendi durumlarını gözlemleyebilmeleri için şu 3 temel aşamaya dikkat çekiyor:

Duygusal ve Fiziksel İflas: Sabahları güne başlayacak enerjiyi bulamama, çocuğun en ufak bir ağlamasında veya talebinde aşırı öfke ya da ağlama krizleri yaşama.

Çocuktan Duygusal Olarak Uzaklaşma: Çocuğun beslenme, temizlik ve güvenlik gibi temel fiziksel ihtiyaçlarını robotik bir şekilde karşılama; ancak onunla oyun oynamaktan, göz teması kurmaktan ve bağ kurmaktan kaçınma.

Başarısızlık ve Vicdan Azabı Döngüsü: Günün sonunda "Ben asla iyi bir ebeveyn olamayacağım" düşüncesiyle baş başa kalma ve yoğun bir suçluluk hissine hapsolma.

DEPRESYON İLE EBEVEYN TÜKENMİŞLİĞİ AYNI DURUM DEĞİL

Ebeveyn tükenmişliği ile depresyon bazı ortak belirtiler gösterebilse de iki durum her zaman aynı değildir.

Depresyonda isteksizlik ve çökkünlük yaşamın birçok alanını etkileyebilirken, ebeveyn tükenmişliğinde belirtiler daha çok ebeveynlik rolü sırasında belirginleşebilir. Kişi iş yaşamında veya sosyal ilişkilerinde kendini daha iyi hissederken, çocuk bakımına ilişkin sorumluluklarla karşılaştığında yoğun tükenmişlik yaşayabilir. Ancak bu ayrımın mutlaka uzman değerlendirmesiyle yapılması gerekir. Benzer belirtiler farklı psikiyatrik durumlarda da görülebileceği için kişinin kendi kendine tanı koyması doğru değildir.

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MÜKEMMEL DEĞİL, YETERİNCE İYİ EBEVEYN OLUN

Modern ebeveynlik akımlarının anne-babaları birer proje yöneticisine dönüştürdüğünü ifade eden Uzm. Dr. Bayçın, çözümün sosyal medyayı tamamen kapatmak değil, bir karşılaştırma detoksu uygulamak olduğunu vurguluyor: "Dijital mecralarda sunulan o kusursuz hayatların arka planındaki kurguları, sponsorlukları ve çekim arkasındaki doğal kaosları unutmamak gerekiyor. Psikoloji literatüründe Donald Winnicott tarafından ortaya atılan 'Yeterince İyi Ebeveyn' (Good Enough Parent) kavramı tam da bugünler için bir reçetedir. Çocukların her isteği kusursuzca karşılanan steril bir dünyaya değil; hata yapan, hatasını kabul eden, sınır çizen ve en önemlisi kendi ruh sağlığına da özen gösteren ebeveynlere ihtiyacı vardır. Kendi deposu boş olan bir anne veya baba, çocuğunun deposunu dolduramaz."

GİZLİ TEHLİKE: SOMATİZASYON

Ebeveyn tükenmişliği sadece ruhsal bir yorgunluk olarak kalmayıp, zamanla bedensel semptomlarla da alarm vermeye başlıyor. Kronik uykusuzluk, geçmeyen migren atakları, mide-bağırsak hassasiyetleri, açıklanamayan sırt ve boyun ağrıları gibi fiziksel şikayetler, ruhsal tükenmişliğin bedene yansıması (somatizasyon) olarak ortaya çıkabiliyor.

Bu klinik tablo, ebeveyn tükenmişliğinin sadece psikolojik bir destekle değil; tıp merkezlerindeki diğer branşların da sürece dahil olduğu bütüncül ve multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini gösteriyor.

RUH SAĞLIĞINI KORUMAK, ÇOCUĞA VERİLEN BAKIMIN DA BİR PARÇASI

Uzm. Dr. Bayçın sözlerini şu değerlendirmeyle tamamlıyor: "Ebeveynlerin kendi ihtiyaçlarını ihmal etmesi zamanla hem bireysel iyilik halini hem de aile içi ilişkileri etkileyebilir. Yardım istemek ya da destek almak zayıflık göstergesi değildir. Ruh sağlığını korumaya yönelik atılan her adım, ebeveynin olduğu kadar çocuğun gelişimi açısından da değer taşır."