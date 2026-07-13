Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldı

        "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk ayı tamamlanan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında şimdiye kadar 81 ilde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 10:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldı

        Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlığı hayatın her noktasına taşıyacağız." diyerek 81 ilde sahaya indiklerini belirtti.

        Bu kapsamda başlattıkları "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında 4 haftada 2 milyona yakın vatandaşa ulaştıklarını aktaran Memişoğlu, sağlıklı yaşamın bir yaşam biçimi haline getirilmesi amacıyla sahada çalışan ekiplere ve kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

        Seferberliğin devam ettiğini bildiren Memişoğlu, vatandaşları kampanya kapsamında oluşturulan ölçüm noktalarına davet etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haluk Levent gözaltına alındı

        Şarkıcı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma ka...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Netflix'te radikal değişikliğe hazırlık
        Netflix'te radikal değişikliğe hazırlık
        Trossard’la ilk bölüm tamam!
        Trossard’la ilk bölüm tamam!
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Son arzusunu yerine getiremedi
        Son arzusunu yerine getiremedi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?