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        Haberler Sağlık İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza

        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yılın ilk 6 ayında İstanbulda özel sağlık kuruluşlarına yaptıkları 4 bini olağan dışı olmak üzere 12 binden fazla denetimde 473 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
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        İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da sağlık hizmetlerinin devamlılığı ve kalitesi kapsamında denetimlerin 7 gün 24 saat sürdürüldüğünü söyledi.

        İstanbul'da verilen yüksek kaliteli sağlık hizmetinin devamlılığını sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Güner, kamu, özel ve üniversite ayrımı olmaksızın verilen sağlık hizmetlerinin denetlendiğini, takip edildiğini ve sonuçlarının değerlendirildiğini belirtti.

        Vatandaşlardan WhatsApp hatları, sosyal medya hesapları, CİMER ve dilekçeler aracılığıyla gelen tüm başvuruların uzman ekipler tarafından değerlendirildiğini anlatan Güner, gerekli görülmesi halinde denetim yapıldığını, aksaklık tespit edilmesi durumunda ise idari yaptırımlar uygulandığını ifade etti.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatları doğrultusunda denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildiren Güner, "Yüksek kalite hizmeti, herhangi bir aksaklığa, herhangi bir kötü uygulamaya, herhangi bir çürük elmaya izin vermeden devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

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        "SAHADA DAHA ETKİN BİR KONTROL MEKANİZMASI YÜRÜTÜYORUZ"

        Güner, bu yıl da kentte denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayarak, "2026 yılının ilk 6 ayında sahada daha etkin bir kontrol mekanizması yürütüyoruz. 2026 yılının ilk 6 ayında özel sağlık kuruluşlarına 12 binden fazla denetim yapmış durumdayız. Bunun 4 bini de olağan dışı denetimler. Bu yılın ilk 6 ayında 473 milyon lira idari para cezası uyguladık" diye konuştu.

        Olağan dışı denetimlerin yalnızca fiziki şartlara yönelik olmadığını, hastanelerin, polikliniklerin, muayenehanelerin kapılarına, pencerelerine, ruhsat durumlarına bakılmaksızın verilen hizmete veya vatandaşın hoşnutsuzluğuna ilişkin denetim yapıldığını anlatan Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu konuda herhangi bir özel, kamu, üniversite ayrımı olmaksızın, haksız kazanç varsa veya uygulanan sağlık hizmetinde bizim literatürün dışına çıkan, verilmesi gereken sağlık hizmetinde medikolegal bir problem varsa, malpraktis varsa bunun peşine düşmüş durumdayız. 4 bin denetim sadece bunun için yapılmış durumda. İdari para cezalarının yanı sıra gerekli görülen durumlarda kapatma kararları uygulanıyor, ayrıca savcılıklarla birlikte adli süreçler takip ediliyor. Vatandaşların bize ilettiği her geri bildirimi titizlikle değerlendiriyoruz."

        DENETİMLERDE 'ÇİFT KÖR' UYGULAMASI KULLANILIYOR

        Güner, denetimlerde "çift kör" uygulamasının kullanıldığını söyledi. Bu sistemde hem denetlenen kurumun hem de denetim ekibinin önceden bilgi sahibi olmadığını belirten Güner, "Ekip, sadece denetime çıktığında yolda onlara şifreli bir mesajdan bildirilip, o hastaneye veya şu muayenehaneye gidip denetim yapacaklarını biliyor. Bu da denetimin kalitesini, adalet sistematiğini, eşit davranmayı bu konuda sağlayan bir sistem" ifadelerini kullandı.

        Uygulamadan önemli fayda gördüklerini dile getiren Güner, sistemin vatandaşların yüksek kaliteli sağlık hizmeti almasına katkı sağladığını kaydetti.

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