Türkiye'de büyüme çağında skolyozlu çocuk sayısı bir milyondan fazla

Skolyoz etkinliğinde haziran ayının ’Skolyoz Farkındalık Ayı’ olduğuna dikkat çeken uzmanlar, çok sık görülen bir sorun olan skolyozda erken tanının ve hasta takibinin, başarılı sonuçlar alınmasında çok önemli faktörler olduğunu vurguladı. Skolyozun sık görülen sağlık sorunları arasında yer aldığını ancak yeterince bilinmediğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Deniz Konya, ülkemizde büyüme çağındaki yaklaşık 1- 1.5 milyon çocukta skolyoz hastalığı bulunduğunu belirtti.

Erken tanının tedavi sürecinde kritik rolünü vurgulayan Prof. Dr. Konya, şu ifadelere yer verdi: "Skolyoz aslında çoğu zaman anneler tarafından fark edilen bir hastalık, özellikle yaz aylarında. Büyüme çağında çocuğun boyu uzadıkça skolyoz da ilerler. Eğer biz erken tanı koyarsak çoğu hastayı cerrahi gerekmeden korse veya fizik tedaviyle tedavi edebilme şansımız var. Bu yüzden önemli. O nedenle de haziran ayı, yani tam okulların kapandığı dönem, Skolyoz Farkındalık Ayı olarak tanımlanıyor. Bizim de burada amacımız aslında bu farkındalığı çevremizdekilere hatırlatabilmek."

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"ANNELER ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ SIRTLARINA BAKSINLAR"

Özellikle tanının doğru konmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Konya erken teşhisin de önemli olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bizim burada bahsettiğimiz aslında ’Adolesan İdiyopatik’ dediğimiz sebebi bilinmeyen skolyoz. Burada herhangi bir sebep olmadan sadece omurga eğriliği mevcut. Önce tanı röntgenle konulur. Ardından da bazı ölçümler yaparız. Ölçümler 10 derece, 20 derece, 30-45 derece diye o skolyoz eğrisine göre değişir. Genelde 45 derecenin üzerindekilere cerrahi tedavi öneririz. 45 derecenin altındakileri de hastanın yaşına, eğriliğin ilerleme durumuna göre de korse tedavisi veya fizik tedavi öneririz. Burada aslında söylemeye çalıştığım, ailelere mesaj şu, Lütfen yazın, özellikle yaz aylarında çocuklar mayo, bikini giydiği zaman kız çocuklarına daha fazla dikkat göstererek sırtlarından bir baksınlar. Eğer bir eğrilik görürlerse de en yakınlarındaki bir uzman hekime, konuyla ilgili bir uzman hekime başvursunlar. Çocuklarda ne kadar erken dönemde teşhis koyarsak tedavide o kadar avantajlı duruma geçeriz."

"AMACIMIZ CERRAHİYE GİTME POTANSİYELİ OLAN VAKALARI DÖNDÜREBİLMEK"

Skolyozun ve omurga rahatsızlıklarının tedavisinde egzersiz ve takibin önemini anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Güven ise, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı: "İdiyopatik skolyoz ergenlik dönemindeki gençlerde erken ve yeterli tedavi edilmezse yaşam boyu önemli sağlık sorunlarına neden olabilecek bir omurga deformitesidir. Hızlı ilerleme gösteren olguların bazıları kaçınılmaz olarak cerrahi tedavi gerektirmekle birlikte erken dönemde tanı konulan ve egzersiz tedavisine başlanan hastaların önemli bir bölümünde başarılı sonuçlar alınmakta ve cerrahiye gidiş durdurulabilmektedir. Bu aşamada skolyozun bilinirliği ve farkındalığı çok önemlidir. Ailenin, takip eden çocuk doktorlarının, spor eğitmenlerinin omurga eğriliğinden şüphelendikleri çocukları ve gençleri mutlaka omurga sağlığı ile uğraşan hekimlere yönlendirilmeleri gerekir.

Her sağlık sorununda olduğu gibi idiyopatik skolyozda da erken tanı çok önemli olduğu için çocuğun omuz başlarının tam eşit hizada olmaması, bel çukurlarında eşitsizlik olması, çocuk eğildiği zaman sırtın, kürek kemiklerinden birinin daha yüksek olması, göğüs kafesinde asimetrik görünüm olması, giysi kollarından ve pantolon paçalarından birinin daha uzun veya kısa gelmesi gibi ailelerin gözlemleri olması durumunda mutlaka bir uzmandan görüş almaları gerekir. Ancak şüpheli asimetrilerin tümünün de skolyozdan kaynaklanması gerekmediğini de unutmamak gerekir."

DÜZENLİ TAKİP ÇOK ÖNEMLİ

Skolyozun tespit edilme süreci içinde belirli aralarla radyolojik incelemelerinin tekrarlanması ve skolyoz açısının takip edilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Güven, şunları söyledi: "En sık olarak rastlanan ve ergenlik döneminde hızlı boy uzaması ile belirginleşen idiyopatik skolyozda fizik tedavi kliniklerinde omurga eğriliğinin tipine, derecesine göre hastalara bu konuda eğitim almış fizyoterapistler tarafından uygulanan özel egzersizler, gereken olgularda kişiye özel korseler uygulayıp, hasta ve ailesine farkındalık eğitimleri vermekteyiz. Egzersiz tedavilerine uyum sağlayan ve sürdüren idiyopatik skolyozlu olgularda eğriliğin açısal ilerleme derecesi ve hızı büyük oranda kontrol altına alınabilmektedir.

Muayene ve radyolojik inceleme sonucu idiyopatik skolyoz olduğu tespit edilen olguların, özellikle boy uzamasının devam ettiği yıllar boyunca omurga sağlığı ile uğraşan bir hekimin düzenli takip etmesi çok önemlidir. Bu süreçte önerilen belirli aralarla radyolojik incelemelerinin tekrarlanması ve skolyoz açısının takip edilmesi, hastanın skolyoza özel egzersizleri fizik tedavi kliniğinde ve evde düzenli yapması, ergonomik pozisyonlarda omurgayı kullanması, korseyi önerildiği şekilde ve sürede kullanması büyük önem taşır ve tedavinin başarısını etkiler."

"SKOLYOZ İLERLERSE YAŞAM KALİTESİNİ BOZABİLİR"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay, skolyozun omurganın 3 boyutlu bir deformasyonu olduğunu vurgulayarak, "Omurga kendi etrafında döner ve yana doğru eğilir. Yan planda da sırt kamburu ve bel çukurunda bir değişiklik meydana gelir. Skolyoz ilerlerse çocuklarda ileriki yaşlarda yaşam kalitesini bozabilir, ağrılara neden olabilir, solunum ve kalp problemlerine neden olabilir" dedi.

"SON YILLARDA SKOLYOZUN TEDAVİ YÖNTEMLERİNDE CİDDİ GELİŞMELER OLDU"

Erken teşhisin önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Alanay, ‘‘Toplumda yüzde 1-3 arası görülür, bunların çok azı ameliyata gider. Son yıllarda skolyozun tedavi yöntemlerinde ciddi gelişmeler oldu. Her yeni gelişme bize erken teşhisin önemini gösteriyor. Skolyoz erken teşhis edilirse korse, egzersiz gibi yumuşak tedavi yöntemleriyle tedavi edebiliyoruz. Erken teşhis edilmezse cerrahi müdahale gerekebiliyor. Cerrahi yöntemle de çok çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Ailelerin özellikle büyümekte olan çocuklarda dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Omuzlarda ve belde asimetri olması, öne eğilmede sırtta kabarıklık olması ihmal edilmemelidir’’ ifadelerini kullandı.

“SKOLYOZ HASTALARI İSTEDİĞİ HER ŞEYİ YAPABİLİR"

Etkinliğe katılan skolyoz tanısı konulmuş 19 yaşındaki Melike İrem Gökçe de karate sporu ile ilgilendiğini ve doğru tedavi yöntemleri sayesinde skolyozun sporuna engel olmadığını belirtti. Karatede ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan, 53 madalyası ve üç kupası bulunan Gökçe, ‘‘9 yaşında skolyoz tanısı konuldu, karateye 7 yaşında başlamıştım. Doktor önerisi ile korse tedavisine başladım. Korse ilk dönemde beni rahatsız ediyordu. Sonra alıştım. Tedavinin bu olduğunu bildikten sonra düzenli olarak korse taktım. Sporuma devam edebiliyorum. Skolyoz hastaları istediği her şeyi yapabilir, tedavi olmaktan çekinmesinler’’ diye konuştu.

Bugün üç kupası ve 53 madalyası bulunan Melike İrem Gökçe, hem sporcu kimliğini hem de yaşam mücadelesini aynı azimle sürdürdüğünü belirterek skolyozu, hayatını zorlaştıran bir engel değil; karate sporu gibi sabrı, direnci ve hiçbir zaman pes etmemeyi öğreten en önemli yol arkadaşlarından biri olarak gördüğünü söyledi. Tüm tedavi sürecini karateyle birlikte yürüten Melike, bedenini tanıdıkça hem duruşunun hem de spor performansının geliştiğini söylerken yakın zamanda korseden tamamen kurtulmayı umut ettiğini ifade ediyor.

“RAP MÜZİK YAPIYORUM"

11 aylıkken çocuk felci geçiren bu dönemde skolyoz tanısı konulan 12 yaşındaki Çağan Lider Aydın ise 2 yıl korse kullandığını ve daha sonrasında 8 saat süren bir skolyoz ameliyatı olduğunu söyledi. Rap müzik ile uğraştığını ve nefes problemi yaşadığını ifade eden Aydın, ‘‘Oturma dengem bozuktu bel ağrısı oluyordu. Korse tedavimi aksatmıştım. Rap müzik yapıyordum ve nefes problemleri yaşamaya başlamıştım. Ameliyat olmam gerekti, ameliyat sonrası şikayetlerim son buldu. Rap müzikle uğraşıyordum, tedavim sayesinde devam edebiliyorum’’ diye konuştu. Etkinlikte sözlerini yazdığı 3 şarkısını seslendiren Çağan Lider Aydın, müzikle kendisini ifade etmekten mutlu olduğunu belirtti.