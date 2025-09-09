Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sağlıklı bir sindirim için sofranızda bulundurmanız gereken doğal probiyotik kaynakları

        Yoğurttan kimchi’ye: Probiyotik zenginliğiyle öne çıkan gıdalar

        Bağırsak florasını güçlendirmek, sindirimi düzenlemek ve bağışıklığınızı desteklemek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Yoğurt, kefir, turşu ve daha fazlasıyla doğal probiyotik kaynaklarını keşfedin. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 12:27 Güncelleme: 09.09.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağırsak dostu doğal probiyotik kaynakları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi, fermente gıdalarla doğal bir destek buluyor. Günlük beslenmenize ekleyeceğiniz probiyotik kaynaklarla farkı hissedin.

        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Sık sık şişkinlik yaşıyorsanız bu besinlere dikkat!
        Sık sık şişkinlik yaşıyorsanız bu besinlere dikkat!

        PROBİYOTİKLER VE SAĞLIĞA FAYDALARI

        Bağırsak sağlığını koruyan ve genel vücut dengesine katkı sağlayan probiyotikler, sindirim sisteminde doğal olarak bulunan yararlı mikroorganizmalardır. “İyi” veya “dost” bakteriler olarak bilinen bu canlılar, zararlı bakterilerin çoğalmasını önleyerek bağırsak florasının dengesini korur. Mikrobiyotanın sağlıklı bir şekilde çalışması; vitamin üretimi, besinlerin emilimi ve toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması gibi birçok hayati süreç için gereklidir. Ayrıca bağışıklık sistemi, sinir sistemi ve metabolik sağlık açısından da önemli bir rol oynar.

        REKLAM

        DOĞAL PROBİYOTİK KAYNAKLARI

        Probiyotikler birçok besin aracılığıyla doğal yoldan alınabilir. İşte öne çıkan probiyotik zenginliğiyle bilinen gıdalar:

        1. YOĞURT VE KEFİR

        Sütün fermente edilmesiyle elde edilen yoğurt, kremsi yapısı ve hafif ekşi tadıyla bilinir. Yemeklerin yanında, mezelerde veya tatlılarda kullanılabilir.

        Kefir ise daha akışkan ve ekşi bir içecektir. Yoğurda kıyasla daha fazla probiyotik içerir. İçeriğinde kalsiyum, fosfor, çinko, A ve B12 vitaminleri gibi birçok değerli besin bulunur.

        2. LAHANA TURŞUSU (SAUERKRAUT)

        Lahana yapraklarının fermente edilmesiyle yapılan lahana turşusu, lif, C ve K vitaminleriyle zengin, düşük kalorili bir gıdadır. Çorba, güveç ve sandviçlere lezzet katar.

        3. KİMCHİ

        Kore mutfağına ait olan kimchi, fermente edilmiş lahana veya turp gibi sebzelerle hazırlanır. Probiyotik zenginliğinin yanı sıra kolesterol dengesi üzerinde olumlu etkileri vardır.

        REKLAM

        4. BOZA VE EKŞİ MAYALI EKMEK

        Boza, özellikle kış aylarında tüketilen fermente bir içecektir ve sindirim sistemini destekler. Ekşi mayalı ekmek ise doğal fermantasyonla üretilerek bağırsak sağlığına katkı sağlar.

        5. PEYNİR ÇEŞİTLERİ

        Mozzarella, cheddar ve gouda gibi bazı peynirler, doğal fermantasyon süreci sayesinde probiyotik içerir. Düzenli tüketildiğinde sindirim sistemi sağlığını destekler.

        6. ELMA SİRKESİ

        Doğal fermantasyonla üretilen organik ve pastörize edilmemiş elma sirkesi, bağırsak florasında sağlıklı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur ve sindirimi kolaylaştırır.

        REKLAM

        PROBİYOTİKLERİN FAYDALARI

        Probiyotikler, düzenli tüketildiğinde sindirimden bağışıklığa kadar pek çok alanda sağlık desteği sunar. Başlıca faydaları:

        BAĞIRSAK FLORASINI DENGELEMESİ

        Bağırsaktaki yararlı ve zararlı bakterilerin dengede kalması, sindirim sistemi ve genel sağlık için kritiktir. Probiyotikler bu dengeyi sağlayarak bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunur.

        BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMESİ

        Probiyotikler bağışıklık hücreleriyle iletişim kurarak bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı daha etkili tepki vermesini sağlar. Ayrıca otoimmün hastalıkların gelişme riskini de azaltabilir.

        SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRMASI VE KABIZLIĞI ÖNLEMESİ

        Probiyotikler bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı azaltır ve antibiyotik kullanımına bağlı ishali hafifletmeye yardımcı olur. Besinlerin emilimini kolaylaştırarak vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin alınmasına destek olur.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Gözler CHP İstanbul'da
        Gözler CHP İstanbul'da
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Havaalanına bikiniyle geldi
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı