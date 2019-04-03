Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası!

Giriş: 03.04.2019 - 11:17 | Güncelleme:  

'Sagopa Kajmer' ismiyle tanınan ünlü rapçi Yunus Özyavuz, sosyal medya hesabından 20 yıldır birlikte olduğu 'Kolera' lakaplı Esen Güler ile evliliklerini sonlandırdılarını duyurmuştu. Esen Güler, sosyal medya hesabından eski eşi Yunus Özyavuz tarafından şiddet gördüğünü iddia etti

  • 1Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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    'Sagopa Kajmer' ismiyle tanınan ünlü rapçi Yunus Özyavuz, sosyal medya hesabından 20 yıldır birlikte olduğu 'Kolera' lakaplı Esen Güler ile evliliklerini sonlandırdıklarını duyurmuştu.

  • 2Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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    "11 SENELİK EŞİM İLE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

    Özyavuz, "20 yıllık arkadaşım, en kıymetli dostum ve 11 senelik eşim Esen (Kolera) ile yollarımızı, aldığımız ortak karar doğrultusunda ayırdık, evliliğimizi sonlandırdık. Sevgili Esen’e bana kattıkları ve benim için yaptıkları için minnettarım. Bundan sonrasında her ikimiz için de bambaşka hayatlar var. O nedenle şu andan itibaren lütfen paylaşımlarınızda bizi birbirimize etiketlemeyin. Yorumlarınızda kırıcı olmayın. Bugüne dek bize değer veren, her ikimizin de müziğine kulak veren, konserlerimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm melankolia ailesine teşekkürler. Melankolia bugünden itibaren sadece Sagopa Kajmer ile devam edecek olsa da logodaki el ele tutuşan iki sevgili hep orda kalacak" açıklamasını yapmıştı.

  • 3Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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    ŞİDDET İDDİASI: KEMİKLERİM, OMURLARIM PERT OLMUŞ!

    Yunus Özyavuz'un eski eşi Esen Güler, sosyal medya hesabından eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Yaptığı açıklamalarla sosyal medyayı sallayan Güler, eski eşinin kendisinin kemiklerini kırdığını, darbeye dayalı omur ve disklerinin zedelendiğini de iddia ederek şu açıklamaları yaptı:

  • 4Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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    "ÇIKAN FITIKLARI SAYMIYORUM BİLE"

    Amacım ne pirim kasmak, ne de dikkat çekmek. Bu benim savaşım, siz anlamazsınız. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile. Konuşacağım bundan sonra. Beni olduğum yere kimse getirmedi. Ben kendi emeklerimle buraya geldim. Kemiklerim kırık, ezik, büzük, disklerim kayık, boynum fıtık...

  • 5Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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  • 6Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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  • 7Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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  • 8Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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  • 9Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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  • 10Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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  • 11Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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  • 12Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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  • 13Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    13|33
  • 14Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    14|33
  • 15Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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  • 16Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    16|33
  • 17Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    17|33
  • 18Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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  • 19Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    19|33
  • 20Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    20|33
  • 21Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    21|33
  • 22Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    22|33
  • 23Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    23|33
  • 24Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    24|33
  • 25Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    25|33
  • 26Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    26|33
  • 27Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    27|33
  • 28Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    28|33
  • 29Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    29|33
  • 30Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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  • 31Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
    31|33
  • 32Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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  • 33Sagopa Kajmer'in eski eşi 'Kolera' lakaplı Esen Güler'den şiddet iddiası: Kemiklerim, omurlarım pert olmuş! - Magazin haberleri
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