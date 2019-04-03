2 | 33

"11 SENELİK EŞİM İLE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Özyavuz, "20 yıllık arkadaşım, en kıymetli dostum ve 11 senelik eşim Esen (Kolera) ile yollarımızı, aldığımız ortak karar doğrultusunda ayırdık, evliliğimizi sonlandırdık. Sevgili Esen’e bana kattıkları ve benim için yaptıkları için minnettarım. Bundan sonrasında her ikimiz için de bambaşka hayatlar var. O nedenle şu andan itibaren lütfen paylaşımlarınızda bizi birbirimize etiketlemeyin. Yorumlarınızda kırıcı olmayın. Bugüne dek bize değer veren, her ikimizin de müziğine kulak veren, konserlerimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm melankolia ailesine teşekkürler. Melankolia bugünden itibaren sadece Sagopa Kajmer ile devam edecek olsa da logodaki el ele tutuşan iki sevgili hep orda kalacak" açıklamasını yapmıştı.