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HaberlerMagazinŞahan Gökbakar: Adımı kullanmayın - Magazin haberleri

Şahan Gökbakar: Adımı kullanmayın

Ketojenik beslenme ile fazla kilolarından kurtulan Şahan Gökbakar, adını kullanarak diyet ürünleri ve programlarının reklamlarını yapanlara karşı harekete geçti

Şahan Gökbakar

Ünlü komedyen Gökbakar'ın avukatı konuyla ilgili yazılı açıklama yayınladı:

"Müvekkilimiz Şahan Gökbakar ve ailesinin bilgisi ve rızası dışında görsellerine yer verilmek suretiyle 'Keto Tabs' ; 'Ketojenik Kilo Verme ve Beslenme Programı', 'Ketojenik Beslenme' vb. adı altında, Facebook ve Instagram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılan hukuka aykırı reklam ve tanıtımlar ile ilgili hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır.

Öncesinde müvekkilimiz tarafından her türlü mecrada açıklandığı üzere müvekkilimiz ile hiçbir ilintisi bulunmayan, hukuka aykırı ve gerçek dışı reklam ve tanıtımlara itibar edilmemesini, müvekkilimiz tarafından hiçbir zaman kullanılmayan söz konusu ürünlerin halk sağlığı üzerinde yaratabileceği ciddi tehlike de göz önüne alınarak. bu yönde paylaşımda bulunmaya devam eden kimseler hakkında ivedilikle hukuki ve cezai sürecin başlatılacağını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

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