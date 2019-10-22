Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerKültür-Sanat

Şahan Gökbakar'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

Şahan Gökbakar, yeni sinema yasasının çıkmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz'a teşekkür etti

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sinema yasasının çıkmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz'a teşekkür etti.
Şahan Gökbakar, teşekkür metnini şöyle yazdı; "Bizi kabul etti, derdimizi dinledi, çözüm için gereken tüm adımların atılmasını sağladı ve Türk sinemasının içine düştüğü girdaptan çıkartan yasayı oluşturdu... Sayın Bakan Mehmet Ersoy bey çok teşekkürler. Yasanın oluşumu sırasında çok emek sarf eden Kültür ve Turizm Bakanımızın çalışkan ekibine, Sinema Genel Müdürümüz Erkin Yılmaz ve emeği geçen herkese tüm yapımcılar ve içerik üreticileri adına teşekkür ederim... Bizzat bizimle beraber olup bu yasayı imzalayan Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederiz."

Geçtiğimiz yıl, filmlerinin hasılatlarını şeffaf olarak göremediklerinden şikayetçi olan yapımcılar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek durum hakkında bilgilendirmede bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, hasılatların şeffaf olarak görülebileceği yeni yazılımın zorunlu olacağını da içeren yeni sinema yasası hazırlayarak TBMM'ne sundu. TBMM'den geçerek yasallaşan yeni sinema yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasından sonra yürürlüğe girdi. Sinema salonlarına yeni yazılımın yüklenmesi sonrasında yapımcılar hasılatlarını 1 Temmuz'dan itibaren şeffaf olarak görmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sinema yasasını Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne davet ettiği sinemacıların önünde imzalamıştı. 

Yeni sinema yasasındaki Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e eklenerek bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre ayrıca sinema filmleri artık vizyon döneminde TV'de ve dijital platformlarda yayınlanamayacak. Bir sinema filmi ancak gösterimden çıktıktan 5 ay sonra TV ve dijital platformlarda yayınlanabilecek.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Adanış: Kutsal Kavga': Sırrı ele geçirme mücadelesi
KÜLTÜR-SANATSırrı ele geçirme mücadelesi
Bir günlüğüne 'The Walking Dead'
KÜLTÜR-SANATBir günlüğüne 'The Walking Dead'
Son dakika karar: Sinema filmleri 5 ay sonra gösterilebilecek - Haberler
KÜLTÜR-SANAT5 aylık yasak
Anadolu Üniversitesi'nde e-sertifika dönemi başladı
KÜLTÜR-SANATFilm yapımında e-sertifika dönemi
İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol ve Onur Buldu'dan komedi güç birliği
KÜLTÜR-SANATKomedi güç birliği
Cem Yılmaz'ın en kötü ikinci açılışı - Magazin haberleri
KÜLTÜR-SANATEn kötü ikinci açılışı
Öğrenciler için 'Benim Hikâyem'
KÜLTÜR-SANATÖğrenciler için 'Benim Hikâyem'
Engelsiz filmler ödüllendirildi
KÜLTÜR-SANATEngelsiz filmler ödüllendirildi
Varşova'dan 'Omar ve Biz'e ödül
KÜLTÜR-SANATVarşova'dan 'Omar ve Biz'e ödül
'Çalışma arkadaşım odamdaki aynalar'
KÜLTÜR-SANAT'Çalışma arkadaşım odamdaki aynalar'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X