Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sinema yasasının çıkmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz'a teşekkür etti.

Şahan Gökbakar, teşekkür metnini şöyle yazdı; "Bizi kabul etti, derdimizi dinledi, çözüm için gereken tüm adımların atılmasını sağladı ve Türk sinemasının içine düştüğü girdaptan çıkartan yasayı oluşturdu... Sayın Bakan Mehmet Ersoy bey çok teşekkürler. Yasanın oluşumu sırasında çok emek sarf eden Kültür ve Turizm Bakanımızın çalışkan ekibine, Sinema Genel Müdürümüz Erkin Yılmaz ve emeği geçen herkese tüm yapımcılar ve içerik üreticileri adına teşekkür ederim... Bizzat bizimle beraber olup bu yasayı imzalayan Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederiz."

Geçtiğimiz yıl, filmlerinin hasılatlarını şeffaf olarak göremediklerinden şikayetçi olan yapımcılar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek durum hakkında bilgilendirmede bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, hasılatların şeffaf olarak görülebileceği yeni yazılımın zorunlu olacağını da içeren yeni sinema yasası hazırlayarak TBMM'ne sundu. TBMM'den geçerek yasallaşan yeni sinema yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasından sonra yürürlüğe girdi. Sinema salonlarına yeni yazılımın yüklenmesi sonrasında yapımcılar hasılatlarını 1 Temmuz'dan itibaren şeffaf olarak görmeye başladı.

Yeni sinema yasasındaki Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e eklenerek bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre ayrıca sinema filmleri artık vizyon döneminde TV'de ve dijital platformlarda yayınlanamayacak. Bir sinema filmi ancak gösterimden çıktıktan 5 ay sonra TV ve dijital platformlarda yayınlanabilecek.