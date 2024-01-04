Haberler Gündem Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika açıklaması geldi: 3 Ocak 2024 sahibinden sunucu hatası, domain sorunu ne demek?

Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com'dan son dakika sunucu hatası açıklaması Sahibinden.com sunucu hatası erişim sorunu ile gündeme geldi. Gece yarısından bu yana kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyor. Erişim sorunu hakkında sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılırken öne çıkan iddia domain soruna işaret ediyor. Bu kapsamda gözler "Sahibinden çöktü mü, sahibinden.com neden açılmıyor?" sorusuna çevrildi. Erişim sorunu devam ederken Sahibinden.com iddialara ilişkin son dakika açıklamada bulundu. İşte, konuya ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 04.01.2024 - 00:51 Güncelleme: 04.01.2024 - 00:51 facebook

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Sahibinden internet sitesinde yaşanan erişim sorunu araştırılıyor. Özellikle ikinci el konut ve otomobil satışı için Türkiye'de en çok ziyaret edilen sitelerden biri olan Sahibinden.com sunucu hatası veriyor. Peki, Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, Sahibinden'den yapılan son dakika açıklaması...

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SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ? Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Sahibinden.com'a gece saatlerinden bu yana erişim sorunu yaşanıyor. Sahibinden.com uygulamasına erişimde problem yaşanırken, bilgisayar ve cep telefonu tarayıcıları da sunucu hatası vermeye devam ediyor.