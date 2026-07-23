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        Şahika Ercümen, Türkiye şampiyonu oldu

        Şahika Ercümen, sabit ağırlık kategorisinde 68 metreyi 2 dakika 35 saniyede dalarak, Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        Şahika Ercümen, Türkiye şampiyonu!

        Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Kaş'ta düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde, sabit ağırlık kategorisinde gerçekleştirdiği 68 metrelik dalışla şampiyon oldu.

        Antalya Kaş'ta 23-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde, sabit ağırlık kategorisinde gerçekleştirdiği 68 metrelik başarılı dalışla Türkiye şampiyonu oldu. Ercümen'in 2 dakika 35 saniye süren performansı şampiyonluğu getirdi.

        Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyona 22 lisanslı sporcu katıldı. Dört gün sürecek olan şampiyonada sporcular, serbest dalışın farklı disiplinlerinde mücadele ederek hem Türkiye şampiyonluğu hem de milli takım kadrosunda yer alabilmek için yarışıyor.

        "HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONASINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK"

        Şahika Ercümen, dalış sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününü şampiyonluk ile kapatıyoruz. Bu sene en büyük hedefim Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Buradaki yarışmalarda henüz birkaç tane daha dalışım var. Kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Destekleyen herkese çok teşekkürler" dedi.

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