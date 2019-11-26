Şahsiyet oyuncuları kimler? Şahsiyet dizisi konusu nedir? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Bunun sebebi de dizide Agah karakterini canlandıran Haluk Bilginer'in Uluslararası Emmy Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü alarak ülkemize büyük bir gurur yaşatması oldu. İşte, Şahsiyet dizisi ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

ŞAHSİYET OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaryosunun da Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet dizisinin oyuncuları ve karakterleri şöyle;



Haluk Bilginer: Agâh Beyoğlu

Cansu Dere: Nevra Elmas

Metin Akdülger: Ateş Arbay

Şebnem Bozoklu: Zuhal Beyoğlu

Hüseyin Avni Danyal: Cemil Havran

Necip Memili: Tolga

Şenay Gürler: Nükhet

Ayhan Kavas: Gürkan

Önder Selen: Mümtaz

Ibrahim Selim: Sefa

Fırat Topkorur: Firuz

Recep Usta: Deva

Rabia Soytürk: Süveyda

Alptekin Ertürk: Selim

Müjde Ar: Nesrin

Yusufcan Sancaklı: Polis

Hümeyra: Feza Yurtgil

Volkan Uygun: Vural

Avni Yalçın: Mehmet Yurtgil

Okan Avcı: Tufan

Cengiz Samsun: Rüstem

Ömer Çobanoğlu: Bedir

Can İlhan: Afşin

Bekir Hakan Uyanık: Başkomiser

Ali Seçkiner Alıcı: Naim Türedi

Erkan Ayan: Sadi

Turhan Kaya: Yüksel

Naz Karaca: Reyhan

ŞAHSİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

ŞAHSİYET DİZİSİ YORUMLARI

Vatan yazarı Oya Doğan, dizinin ilk bölümü hakkında "çok uzundu [...] ilk bölümün yüzde 85’i Agah Beyoğlu’nun kim olduğunu anlatıyordu" yorumunu yaptı. Yazısında, dizinin başlarda tipik internet dizisi kuralına uyduğunu ama sonradan televizyon dizisine kırdığından bahseder. Sabah yazarı Ayşe Özyılmazel ise dizinin yapım kalitesi hakkında "Diziyi al, göğsünü gere gere Netflix'e koy, öyle başarılı esasen" diyerek, "belki de Türk dizi tarihinin en iyi çekilmiş dizisi" yorumunu yaptı.

ŞAHSİYET DİZİSİNİN ALDIĞI ÖDÜLLER

Geçtiğimiz aylarda IMDB’nin kullanıcı oylarıyla belirlenen izlenmesi gereken diziler listesinde ilk 40’a giren Şahsiyet’e son ödül, Galatasaray Üniversitesi’nden geldi.

Galatasaray Üniversitesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen EN Ödülleri’nde, öğrencilerin oylarıyla Yılın En İyi İnternet Dizisi seçilen Şahsiyet’in ödülünü dizinin yönetmeni Onur Saylak aldı.

Haluk Bilginer, rol aldığı Şahsiyet dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

Öte yandan Şahsiyet dizisinin müzikleri dijital müzik platformu Spotify'da Türkiye Viral 50 listesinde hafta boyunca 7. sıraya kadar yükseldi.