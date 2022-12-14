Sahte alkole Zincir-2 Operasyonu: 217 kişi için gözaltı kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik SAHTE ALKOLE OPERASYON! Son dakika haberi: 217 kişi için gözaltı kararı
ABONE OL

Sahte alkole Zincir-2 Operasyonu: 217 kişi için gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu düzenlendi. Zincir-2 adı verilen operasyon kapsamında 217 kişi için gözaltı kararı verildi

SAHTE ALKOLE OPERASYON! Son dakika haberi: 217 kişi için gözaltı kararı
Sahte alkole Zincir-2 Operasyonu: 217 kişi için gözaltı kararı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yılbaşı öncesi, sahte alkolü engellemek amacıyla “ZİNCİR-2” kod isimli operasyonu başlatıldı. 217 kişi için gözaltı kararı verilirken 176 şüpheli gözaltına alındı.

Merdiven altı imalathanelerde üretilen sahte alkollü içkiyi piyasaya sürerek insan sağlığını tehdit eden gruplara yönelik KOM Başkanlığınca alkollü içki kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

2021'DE OPERASYONLAR DEVAM ETTİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"KOM Başkanlığınca 2021 yılı içerisinde; 05.11.2021 tarihinde “ALKOL”, 15.12.2021 tarihinde “ZEHİR”, 20.12.2021 tarihinde “ZEHİR – 2” kod isimli operasyonlar başta olmak üzere 1.917 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda; 700 bin 881 litre ile 169 bin 208 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiş ve 244 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.

2022 yılı içerisinde ise başta “ZİNCİR” kod isimli operasyon olmak üzere 1.880 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda; 1.353.586 litre, 314.054 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiş, 241 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.

KOM Birimlerince yapılan etkin çalışmalar neticesinde ölüm ve ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet veren sahte alkollü içkinin üretim ve dağıtım zinciri ortaya çıkarılmış bu ürünleri kargo yolu ile temin eden kişilere ulaşılarak tüketimi önlemeye yönelik uyarı ve yasal işlemler yapılmıştır.

Bu operasyonel çalışmalarda yüzbinlerce litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilerek vergi kaybının önüne geçilmiştir.

KOM Başkanlığınca devam ettirilen çalışmalarda suç gruplarının; özellikle sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkolü ve aromaları kargo yolu ile talep edenlere ulaştırmaya çalıştıkları ve kargo gönderilerine yanlış isimler vermek suretiyle kimliklerini gizlemeye çalıştıkları, dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında piyasaya sürmeye çalıştıkları, marka ve etiket sahteciliği ile taklit bandrol gibi yöntemlere başvurdukları, çöpe atılan boş alkollü içki şişelerini toplayarak çeşitli yöntemlerle yeniden dolum yaptıkları, hijyen koşullarından uzak, insan sağlığını tehdit eden şartlar altında ürettikleri, yönünde tespitler yapılmıştır."

ZİNCİR-2 OPERASYONU BAŞLATILDI

Yılbaşı öncesi, sahte alkolü engellemek amacıyla “ZİNCİR-2” kod isimli operasyonu başlatıldı.

Operasyonda başta 8 ilde faaliyet gösteren 12 suç grubu olmak üzere ülke genelinde; yasa dışı alkollü içki üretiminin yapıldığı, depolandığı ve satışa hazır bekletildiği tespit edilen 590 adreste arama yapılacak.

Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimatlar doğrultusunda 217 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu operasyonda şu ana kadar 176 şüpheli gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: Okumak istedi... Ağabeyini öldürdüler!
GÜNDEM Okumak istedi... Ağabeyini öldürdüler!
TOKİ SAMSUN canlı yayın izle | Samsun TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Samsun TOKİ kura sonucu sorgulama
GÜNDEM TOKİ Samsun kura çekimi devam ediyor!
Şanlıurfa'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 182 gözaltı
GÜNDEM Kökünü Kurutma Operasyonu: 182 gözaltı
EKREM İMAMOĞLU YARGILANIYOR! Son dakika haberi: İmamoğlu neden yargılanıyor? Karar çıkacak mı? - GÜNCEL GELİŞME
GÜNDEM Ekrem İmamoğlu davası bugün!
Son dakika haberi: Yağmurun ardından yamaçtan kayalar düştü! İzmir'de faciadan dönüldü!
GÜNDEM Yağmurun ardından yamaçtan kayalar düştü! İzmir'de ...
HAVA DURUMU! Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı - 14 Aralık
GÜNDEM Sağanak ve kar var! Dikkat
Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? 14 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi
GÜNDEM Deprem mi oldu? İşte son depremler listesi
Uşak'ta otomobil yolcu trenine çarptı: 2 ağır yaralı
GÜNDEM Otomobil yolcu trenine çarptı: 2 ağır yaralı
Kırıkkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Kırıkkale'de 3,7'lik deprem
Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde yangın
GÜNDEM Geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.