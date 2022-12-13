Sahte avukat şebekesinden notlar: Bu fakir, bir şey çıkmaz

Tutuklanan dolandırıcılık şebeke elemanları kendilerini avukat olarak tanıtıp, "Hukuk bürosundan arıyoruz, avukatım", "Kargonuz gelmiş, kargonuzu almamışsınız. Bununla ilgili icra dosyanız var. Ödeme yapmamışsınız, haciz gelecek" ve yine "Hukuk bürosundan arıyoruz. Sigorta borcunuz var. Daha önceden kalma sigorta borcunuz var" beyanlarıyla 21 vatandaşı dolandırdıkları tespit edilmişti.

Şebeke ile ilgili elde edilen deliller dosyaya bir bir konuldu. Dosyaya konulan delillerden biri de, dolandırıcıların tuttukları el yazılı notlardı. Zanlıların aradıkları kişilerle yaptığı görüşmenin sonucunu tek tek yazarak not aldıkları ortaya çıktı. Para aldıkları kişilerden “İnandı para alındı” diyerek aldıkları rakamı yazarken, kandıramadığı kişiler hakkında da “Bu bize dolandırıcı dedi”, “Bize inanmadı”, “Bu fakir”, “Bunda bir şey çıkmaz” gibi yazılı notlar ele geçirildi. Vatandaşı kandırdıkları yazılı metinlerin de yer aldığı tüm notlar soruşturma dosyasına girdi.

BİLİŞİM UZMANI SANSAR “BU TUZAĞA DÜŞMEYİN”

Artan bu dolandırıcılık yöntemi üzerine vatandaşları uyaran Kıdemli Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, “Bu tuzağa dikkat” uyarısında bulundu. Sansar “Resmi bir tebligat eve gelmediyse telefonla arayan bu tür kişilerin söyledikleri yalanlara inanmayın. Eğer gerçekten öyle bir davası varsa o kişinin arayan gerçek avukat bile olsa ondan noter aracılığı ile tebligatın gönderilmesini istemeli. Çünkü noter resmi kurumdur. Hiçbir resmi kurum olmadan kimseye para gönderilmemeli. Bu bir dolandırıcılık yöntemidir. Ve maalesef birçok kişi bu tuzağa düşüyor. Bu tür dolandırıcılar aradığı kişinin telaşlanmasını fark edince o kişiyi daha rahat tuzağına düşürüyor. Vatandaşlar böyle bir telefon geldiğinde telaşa ve korkuya kapılmamalı. Kendilerinin i

İcralık bir durumunun olup olmadığını kendileri icra kurumlarına giderek öğrenebilirler” diye konuştu.