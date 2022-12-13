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Haberler Gündem 3. Sayfa Sahte avukat şebekesinden notlar: Bu fakir, bir şey çıkmaz - Haberler
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Sahte avukat şebekesinin yazılı notları soruşturmaya girdi

İzmir’de hukuk bürosundan aradıklarını söyleyip kendilerine avukat süsü vererek, ülke genelinde vatandaşları çeşitli gerekçelerle dolandırdıkları tespit edilen şebekenin el yazılı notları ortaya çıktı. Şüphelilerin kandırdıkları kişilere “para alındı”, alamadıklarına “Bunda para yok fakir”, ya da “Bu bize dolandırıcısınız” dedi gibi notlar tuttuğu belirlendi. Kıdemli Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, artan bu tür dolandırıcılık yöntemine dikkat çekerek bu konuda vatandaşları uyardı

Sahte avukat şebekesinden notlar: Bu fakir, bir şey çıkmaz - Haberler
Sahte avukat şebekesinden notlar: Bu fakir, bir şey çıkmaz
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İzmir emniyeti, çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerindeki çalışanların, vatandaşları arayıp kendilerini avukat olarak tanıttığını ve çeşitli gerekçelerle para talep ettiğini belirledi. Ekipler, dolandırıcılık yapan 9 kişilik şebekeye 4 ay önce operasyon düzenledi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, düzenlenen operasyon sonrası 7 kişi tutuklandı. Soruşturmada, şebekenin telefonla aradıkları kişiler hakkında tutulan el yazılı notlar ele geçirildi. Elde edilen bu el yazılı notlar soruşturma dosyasına konuldu.

“HUKUK BÜROSUNDAN ARIYORUZ” YALANI

Tutuklanan dolandırıcılık şebeke elemanları kendilerini avukat olarak tanıtıp, "Hukuk bürosundan arıyoruz, avukatım", "Kargonuz gelmiş, kargonuzu almamışsınız. Bununla ilgili icra dosyanız var. Ödeme yapmamışsınız, haciz gelecek" ve yine "Hukuk bürosundan arıyoruz. Sigorta borcunuz var. Daha önceden kalma sigorta borcunuz var" beyanlarıyla 21 vatandaşı dolandırdıkları tespit edilmişti.

“BU BİZE DOLANDIRICI DEDİ”

Şebeke ile ilgili elde edilen deliller dosyaya bir bir konuldu. Dosyaya konulan delillerden biri de, dolandırıcıların tuttukları el yazılı notlardı. Zanlıların aradıkları kişilerle yaptığı görüşmenin sonucunu tek tek yazarak not aldıkları ortaya çıktı. Para aldıkları kişilerden “İnandı para alındı” diyerek aldıkları rakamı yazarken, kandıramadığı kişiler hakkında da “Bu bize dolandırıcı dedi”, “Bize inanmadı”, “Bu fakir”, “Bunda bir şey çıkmaz” gibi yazılı notlar ele geçirildi. Vatandaşı kandırdıkları yazılı metinlerin de yer aldığı tüm notlar soruşturma dosyasına girdi.

BİLİŞİM UZMANI SANSAR “BU TUZAĞA DÜŞMEYİN”

Artan bu dolandırıcılık yöntemi üzerine vatandaşları uyaran Kıdemli Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, “Bu tuzağa dikkat” uyarısında bulundu. Sansar “Resmi bir tebligat eve gelmediyse telefonla arayan bu tür kişilerin söyledikleri yalanlara inanmayın. Eğer gerçekten öyle bir davası varsa o kişinin arayan gerçek avukat bile olsa ondan noter aracılığı ile tebligatın gönderilmesini istemeli. Çünkü noter resmi kurumdur. Hiçbir resmi kurum olmadan kimseye para gönderilmemeli. Bu bir dolandırıcılık yöntemidir. Ve maalesef birçok kişi bu tuzağa düşüyor. Bu tür dolandırıcılar aradığı kişinin telaşlanmasını fark edince o kişiyi daha rahat tuzağına düşürüyor. Vatandaşlar böyle bir telefon geldiğinde telaşa ve korkuya kapılmamalı. Kendilerinin i

İcralık bir durumunun olup olmadığını kendileri icra kurumlarına giderek öğrenebilirler” diye konuştu.

Kıdemli Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar
Kıdemli Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar

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