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        Haberler Gündem Güncel Sahte deterjan tesisi! Tam 25 ton! | Son dakika haberleri

        Sahte deterjan tesisi! Tam 25 ton!

        Tekirdağ'da bir depoda 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 09:43 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:43
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        Sahte deterjan tesisi! Tam 25 ton!
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir depoda 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

        AA'da yer alan habere göre Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı'daki bir depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Depoda yapılan aramada, 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı, bilinen markaya ait 3 bin kahve paketi, 114 açık toz kahve, bilinen deterjan markasına ait 11 bin 201 bidon ve bir deterjan markasına ait 3 bin 174 bidon ele geçirildi.

        Adreste bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

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