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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkentte kanser ilaçları başta olmak üzere, çok sayıda pahalı ilaç ve tıbbi malzemeyi hasta olmayan kişiler adına yazdırıp yurt dışına satarak, devleti 120 milyon lira zarara uğratan şebeke üyelerini gözaltına aldı.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren şebeke üyelerinin, hasta olmayan kişiler adına hastaneye gitmeden aracıların talepleriyle doktorlar tarafından raporlar düzenlediği, bu raporlarla düzenlenen reçetelerdeki ilaçları suç örgütü tarafından bağlantılı eczanelerden temin ettiği tespit edildi.
SGK'YA FATURA EDİLMESİNİ SAĞLAMIŞLAR
Ayrıca yazdırdıkları ilaçları hastalarca kullanılmış gibi göstererek SGK'ya fatura edilmesini sağladıkları ve bu yöntemle devleti 120 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin ilaçları yasal olmayan yollarla İngiltere, Bulgaristan, Libya, lrak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna gibi birçok ülkede sattıkları belirlendi.
PKK'YA İLAÇ TEMİN ETMİŞLERDİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda, daha önceki 4 ayrı operasyonunda, hasta olmayan kişiler üzerinden düzenlenen sahte reçetelerle alınan ilaçların, bölücü terör örgütü PKK'ya gönderildiği tespit edilerek, aralarında 12 doktorun da bulunduğu 62 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 15'i tutuklanmıştı.
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