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        Haberler Gündem İnanç Sahur duası Türkçe Arapça okunuşu! Sahur duası Türkçe anlamı (meali) nedir? Sahurda okunacak dualar nedir?

        Sahur duası Türkçe ve Arapça okunuşu! Sahur duasının Türkçe meali nedir?

        Ramazan ayında okunabilecek dualardan biri olan Sahur duası araştırılmaya başlandı. Hz. Muhammed tarafından okunan Sahur duası ile Müslümanlar, oruç tutarken işlerinin kolaylaşması ve maneviyatlarının güçlenmesi için Allah'a dua eder. İşte, Sahur duasının Türkçe ve Arapça okunuşu ile Türkçe meali...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:08
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        Ramazan ayının gelmesiyle evde sahur ve iftar telaşı da başladı. Oruç tutmaya başlamadan yenen son öğün olan sahur vaktinde, okunabilecek Sahur duası araştırılıyor. İşte, Sahur duasının Türkçe ve Arapça okunuşu ile Sahur duasının Türkçe anlamı ve meali...

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        SAHUR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

        Hz. Muhammed'in sahur duasının Arapça okunuşu şu şekildedir;

        "Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."

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        SAHUR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

        Sahur duası Türkçe anlamı:

        "Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."

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        SAHURUN İSLAM DİNİNDEKİ YERİ NEDİR?

        Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

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        Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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