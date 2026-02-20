Ankara, İzmir, İstanbul il il imsak vakti: 21 Şubat Cumartesi sahur saat kaçta?
Ramazan ayının üçüncü gününe girilirken, 21 Şubat sahur saati, imsak vakti oruç vazifesini yerine getireceklerin gündemindeki yerini aldı. Sahur vakti, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce yemek yedikleri ve niyet ettikleri zaman dilimini ifade eder. İmsak vakti ise sabah namazı vaktinin başlangıcı olup aynı zamanda orucun başladığı andır. İmsakla birlikte yeme ve içme sona erer. Diyanet İşleri tarafından her yıl yayımlanan Ramazan imsakiyesi ile başta Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere il il sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı vakitleri belli oldu. Peki, Sahur ne zaman, saat kaçta? İşte 21 Şubat 2026 Cumartesi Ankara, İzmir ve İstanbul 81 il imsak vakti...
Ramazan ayının 3. gününde İstanbul sahur vakti, Ankara imsak vakti, İzmir sahur saati ve diğer illerin imsak saatleri merak konusu oldu. Oruç vazifesi için imsak vakti öncesinde sahur sofraları kuracak olanlar, bulunduğu ilde sahur saatini araştırmaya başladı. İmsak ile birlikte sabah namazı vakti de başlamış olur. Dini kaynaklara göre imsak vakti girer girmez oruç başlamış kabul edilir. Peki, Sahur ne zaman, saat kaçta? İşte 21 Şubat 2026 Diyanet Ramazan imsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul sahur vakti...
21 ŞUBAT İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
21 Şubat 2026 Cumartesi günü İstanbul imsak vakti 06:19 olarak açıklandı.
21 ŞUBAT ANKARA SAHUR VAKTİ
21 Şubat 2026 Cumartesi günü Ankara imsak vakti 06:04 olarak açıklandı.
21 ŞUBAT İZMİR SAHUR SAAT KAÇTA?
21 Şubat 2026 Cumartesi günü İzmir imsak vakti 06:27 olarak açıklandı.
İL İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Ramazan imsakiyesi ile iftar saati, teravih namazı saati ve sahur vaktini aşağıdaki link aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.
SAHUR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
Sahur duası Arapça okunuşu şu şekildedir:
"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı.
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
NİYETSİZ ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Diyanet'in internet sitesinde şu bilgiler yer aldı; Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih(doğru) değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.