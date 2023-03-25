Aynı şekilde doğru su tüketimi de kişinin gün boyunca susamasını önlerken, vücudun sıvı dengesini de koruyor. Peki, sahur ve iftarda ne kadar su tüketilmeli?

Uzmanlar, sahur ve iftar zamanı arasında en az 2,5 litre su tüketilmesini öneriyor. Ramazan süresi boyunca vücudun sıvı ihtiyacı daha da arttığı için su tüketimi, günlük miktartardan daha fazla olmalıdır.