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Sahur ve iftar arasında kaç litre su tüketmek gerekiyor?

Ramazan ayında oruç tutan kişiler, günün büyük bir bölümünde susuz kalıyor. Bu süreçte vücudun sıvı dengesini korumak için daha fazla su tüketmek ve su kaybına neden olacak besinlerden uzak durmak gerekiyor.

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  • Sahur ve iftar arasında kaç litre su tüketmek gerekiyor? Ramazan ayında doğru su tüketimi

    Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanlar, uzun saatler aç ve susuz kalıyor. Bu durumda, sahur ve iftar öğünleri normal şartlardan daha önem kazanıyor çünkü bu öğünlerde doğru beslenmek kişinin sağlıklı oruç tutmasını sağlarken, dengesiz ve kötü beslenmek ise çeşitli mide ve metabolizma sorunlarına yol açabiliyor.
  • Sahur ve iftar arasında kaç litre su tüketmek gerekiyor? Ramazan ayında doğru su tüketimi

    Aynı şekilde doğru su tüketimi de kişinin gün boyunca susamasını önlerken, vücudun sıvı dengesini de koruyor. Peki, sahur ve iftarda ne kadar su tüketilmeli?

    Uzmanlar, sahur ve iftar zamanı arasında en az 2,5 litre su tüketilmesini öneriyor. Ramazan süresi boyunca vücudun sıvı ihtiyacı daha da arttığı için su tüketimi, günlük miktartardan daha fazla olmalıdır. 
  • Sahur ve iftar arasında kaç litre su tüketmek gerekiyor? Ramazan ayında doğru su tüketimi

    Sahur ve iftar arasında tüketilen su; metabolizmayı hızlandırıyor ve oruç esnasındaki halsizlik ve yorgunluğun önüne geçiyor. Aynı zamanda kişi, vücudundaki sıvı dengesini koruduğu için daha sağlıklı bir oruç süreci yaşıyor. 
  • Sahur ve iftar arasında kaç litre su tüketmek gerekiyor? Ramazan ayında doğru su tüketimi

    Tabii ki, su tüketimini artıracak başka yollar da mevcut. Bunlardan ilki; su oranı yüksek besinler tüketmektir. Bu besinler neredeyse sudan meydana geldiği için vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymasına yardımcı oluyor. 
  • Sahur ve iftar arasında kaç litre su tüketmek gerekiyor? Ramazan ayında doğru su tüketimi

    Diğer bir yol ise bazı içecekleri sınırlamaktır; çay, kahve, limonata, gazlı içecekler gibi. Bu içeceklerin içerisinde yer alan su miktarı, gerçek anlamda su tüketimi olarak sayılamayacağı gibi vücudun daha fazla su kaybetmesine neden olacaktır.
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