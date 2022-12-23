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Saim Bugay 'Heykelin Sözü' sergisi İş Sanat'ta

Kullandığı malzemeler ve yöntemlerinin çeşitliliğiyle bilinen, 2008 yılında hayatını kaybeden, heykeltıraş Saim Bugay’ın 'Heykelin Sözü' başlıklı sergisi 19 Mart 2023'e kadar İş Sanat'ın Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilir.

Saim Bugay 'Heykelin Sözü' sergisi İş Sanat'ta
HABERTURK.COM

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 2008 yılında hayatını kaybeden heykeltıraş Saim Bugay’ın “Heykelin Sözü” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Yeni bir dil yaratma arzusu taşıyan, kullandığı malzemeler ve yöntemlerinin çeşitliliğiyle bilinen çok yönlü sanatçı Bugay’ın “Heykelin Sözü” sergisinde sanatseverler, heykellerinin yanı sıra ahşap, metal, döküm, tel gibi materyallerden tasarlanan kuklalar, maskeler, el aletleri, oyuncak, biblo gibi farklı türde eserlerini görme imkânı bulacak.

Bir heykeli anlamak ve anlatmak için biçimden başka bir şeye gereksinim olmaması gerektiğini savunan Saim Bugay, heykellerine isim bile koymaktan geri durmuş, altına iliştirilen metinlerin, yapılacak açıklamaların, heykelin başarısızlığına işaret ettiğini belirtmişti. Heykelin sözü neyse, anlatılan da bundan ibaret kalmalıydı. Bu düşüncesini “Öyle bir heykel yapacaksın ki onu ben anlayacağım, altına yazmayacaksın!” sözleriyle ifade etmişti.
Heykelin çok daha fazla şey söyleyebilmesini, dilinin zenginleşmesini isteyen sanatçı, bu yüzden de ilgisini takıdan kuklaya, sinemadan tiyatroya ve gölge oyununa kadar farklı alanlara yönlendirdi. Heykellerini hiçbir klişeye bağlı kalmadan, kuralları sadece kendisi koyarak yapan Bugay, izleyiciyi de o kuralları sezip oyuna katılmaya davet ederdi. Anlık, hesapsızca bir çalışma süreciydi bu… İzleyici ise oyuna ortak olmadan, heykellerin sözlerini duyamayacaktı.

Saim Bugay’ın heykellere can verme, onları hareketlendirme tutkusunu coşkulu bir maceraya benzeten Emre Zeytinoğlu, sergi kataloğunda Saim Bugay’ın sanatını şu sözlerle anlatıyor: “Gerçekten zor bir iştir; heykeltıraş bir yandan kendi kimliğini savunmakta ve malzemeye hükmetmeye çalışmakta, diğer taraftan da malzemenin öyküsü ona karşı baskın bir kimlik dayatmaktadır. Yani o, malzemeyi biçimlendirirken, malzeme de onu biçimlendirmektedir: Neredeyse vahşi bir mücadele… Yine de Saim Bugay, gücü elinde tutmaktan ve zanaata karşı verdiği o mücadeleden üstünlükle ayrılmaktan hiç vazgeçmek niyetinde değildir; asıl yaratıcı ve öyküyü sonuca ulaştırıcı o olmalıdır. Sanatçı kavramını öyle tanımlamaktadır çünkü…”

“Ben ne yapıyorum ya da neyi gösteriyorum, onu fark edebiliyor musun?” gibi heykelin bir dizi soru sormasını isteyen Saim Bugay’ın “Heykeli yapıyoruz; neredeyse hep aynı pozlarda. Mızrağı kaldırmış, duran bir figür, neden mızrağı fırlatmıyor ya da ne zaman fırlatacak? Bu soruları da sormak gerekiyor.” sözleriyle izleyiciyi heykelle mücadelesinde soru sormaya zorladığını görmek mümkün.
Usta heykeltıraş Saim Bugay’ın “Heykelin Sözü” başlıklı sergisi, 19 Mart 2023’e kadar İstanbul Levent’teki İş Kuleleri’nde bulunan Kibele Sanat Galerisi’nde her gün 09.00 – 19.00 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Konser ve etkinlik günlerinde sergi, 20.30’a kadar ziyarete açıktır.

Sanatçı hakkında:

1934 yılında Mersin’de doğan Saim Bugay, 1967 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 1969-1974 yılları arasında Fransa başta olmak üzere, İngiltere, Danimarka, Almanya, Belçika, Hollanda ve İtalya’da ahşap heykeller üzerine çalışma ve araştırmalarını sürdürdü. 1975 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (MSGSÜ) Öğretim Üyeliğine getirildi. Sayısız sergi açtığı sanat yaşamını ödüller ile taçlandıran, 2008 yılında kaybettiğimiz Bugay’ın İstanbul, Ankara ve İzmir’de Devlet Resim ve Heykel Müzeleri ile TRT Koleksiyonu’nun yanı sıra pek çok özel koleksiyonda yapıtları bulunmaktadır

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