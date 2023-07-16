Saint Vincent ve Grenadinler nerede, hangi kıtada yer alır? Saint Vincent ve Grenadinler başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat Ffarkı nedir? Önceleri Fransız daha sonra ise İngiliz egemenliği altında yönetilen ada ülkesi, bağımsızlığını 1979 yılında kazanmıştır. Saint Vincent adının Kristof Kolomb tarafından verildiği yönünde söylemler olsa da elimizde Kolomb'un Saint Vincent'ı ziyaret ettiğini gösteren herhangi bir kanıt yoktur. Saint Vincent ve Grenadinler nerede, hangi kıtada yer alır? Saint Vincent ve Grenadinler başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

Ada ülkesinin kendine has otantik bir havası vardır. Karayipler’in doğal güzellikleri adanın dört bir yanında hissedilmektedir. Turkuaz suları ve yemyeşil doğasıyla bizi kucaklayan ülkenin en önemli geçim kaynaklarından biri turizmdir. Saint Vincent ve Grenadinler nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

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Saint Vincent Ve Grenadinler Nerede?

Saint Vincent ve Grenadinler, Karayip Denizi'nin doğusunda Küçük Antiller'de yer alan bir ada ülkesidir. Bir grup adadan oluşan ülke Karayip Denizi ve Kuzey Atlantik Okyanusuyla çevrelenmektedir.

Saint Vincent Ve Grenadinler Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Saint Vincent ve Grenadinler, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Bu adalar zincirinin herhangi bir kara parçasıyla sınırı bulunmamaktadır. Adaya yakın konumda bulunan ülkeler ise Barbados, Saint Luca ve Grenada’dır.

Saint Vincent Ve Grenadinler Başkenti

Saint Vincent ve Grenadinler’in başkenti Kingstown şehridir. Başkent ayrıca şehrin tarım ve turizm merkezidir. Ana limana da sahip olan başkent, ülkenin en büyük şehridir.

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Saint Vincent Ve Grenadinler Bayrağının Anlamı

Ülkenin bayrağı mavi, sarı ve yeşil renklerden oluşmaktadır. Dikey şeritte takip eden renklerin ilki mavidir. Mavi renk gökyüzünü ve denizi temsil etmektedir. Sarı renk ise ülkenin altın rengindeki kumlarını sembolize eder. Yeşil renk ülkenin zengin bitki örtüsünü ve tarımı temsil etmektedir. Sarı zemin üzerinde v şeklinde üç adet eşkenar dörtgen yer almaktadır. V şeklinde oluşturulması Saint Vincent’in isminin baş harfini çağrıştırmaktadır.

Saint Vincent Ve Grenadinler Nüfusu

Saint Vincent Ve Grenadinler’in 2023 itibariyle nüfusu 112 bin kişidir. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 196. basamakta yer almaktadır.

Saint Vincent Ve Grenadinler Para Birimi

Ülkenin resmi para birimi Doğu Karayip dolarıdır. (XCD) 1 Doğu Karayip doları 9,68 Türk lirasına tekabül etmektedir.

Saint Vincent Ve Grenadinler Türkiye Saat Farkı

Saint Vincent ve Grenadinler ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Saint Vincent ve Grenadinler’den 7 saat ileridedir. Türkiye’de saatler 19.00 iken Saint Vincent ve Grenadinler’de saat 12.00’dir.

Saint Vincent Ve Grenadinler Şehirleri

Saint Vincent ve Grenadinler 6 bölgeye ayrılmıştır. 5 bölgesi Saint Vincent’te, 1 bölgesi ise Grenadinler adasında yer almaktadır. En büyük ve kalabalık şehri başkent Kingstown’dur. Port Elizabeth, Georgetown, Chateaubelair, Barrouallie önemli yerleşim yerlerinden bazılarıdır.