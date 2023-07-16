Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Saint Vincent ve Grenadinler nerede, hangi kıtada yer alır? Saint Vincent ve Grenadinler başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat Ffarkı nedir?

        Önceleri Fransız daha sonra ise İngiliz egemenliği altında yönetilen ada ülkesi, bağımsızlığını 1979 yılında kazanmıştır. Saint Vincent adının Kristof Kolomb tarafından verildiği yönünde söylemler olsa da elimizde Kolomb'un Saint Vincent'ı ziyaret ettiğini gösteren herhangi bir kanıt yoktur. Saint Vincent ve Grenadinler nerede, hangi kıtada yer alır? Saint Vincent ve Grenadinler başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saint Vincent ve Grenadinler nerede, hangi kıtada yer alır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ada ülkesinin kendine has otantik bir havası vardır. Karayipler’in doğal güzellikleri adanın dört bir yanında hissedilmektedir. Turkuaz suları ve yemyeşil doğasıyla bizi kucaklayan ülkenin en önemli geçim kaynaklarından biri turizmdir. Saint Vincent ve Grenadinler nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        REKLAM

        Saint Vincent Ve Grenadinler Nerede?

        Saint Vincent ve Grenadinler, Karayip Denizi'nin doğusunda Küçük Antiller'de yer alan bir ada ülkesidir. Bir grup adadan oluşan ülke Karayip Denizi ve Kuzey Atlantik Okyanusuyla çevrelenmektedir.

        Saint Vincent Ve Grenadinler Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Saint Vincent ve Grenadinler, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Bu adalar zincirinin herhangi bir kara parçasıyla sınırı bulunmamaktadır. Adaya yakın konumda bulunan ülkeler ise Barbados, Saint Luca ve Grenada’dır.

        Saint Vincent Ve Grenadinler Başkenti

        Saint Vincent ve Grenadinler’in başkenti Kingstown şehridir. Başkent ayrıca şehrin tarım ve turizm merkezidir. Ana limana da sahip olan başkent, ülkenin en büyük şehridir.

        REKLAM

        Saint Vincent Ve Grenadinler Bayrağının Anlamı

        Ülkenin bayrağı mavi, sarı ve yeşil renklerden oluşmaktadır. Dikey şeritte takip eden renklerin ilki mavidir. Mavi renk gökyüzünü ve denizi temsil etmektedir. Sarı renk ise ülkenin altın rengindeki kumlarını sembolize eder. Yeşil renk ülkenin zengin bitki örtüsünü ve tarımı temsil etmektedir. Sarı zemin üzerinde v şeklinde üç adet eşkenar dörtgen yer almaktadır. V şeklinde oluşturulması Saint Vincent’in isminin baş harfini çağrıştırmaktadır.

        Saint Vincent Ve Grenadinler Nüfusu

        Saint Vincent Ve Grenadinler’in 2023 itibariyle nüfusu 112 bin kişidir. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 196. basamakta yer almaktadır.

        Saint Vincent Ve Grenadinler Para Birimi

        Ülkenin resmi para birimi Doğu Karayip dolarıdır. (XCD) 1 Doğu Karayip doları 9,68 Türk lirasına tekabül etmektedir.

        Saint Vincent Ve Grenadinler Türkiye Saat Farkı

        Saint Vincent ve Grenadinler ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Saint Vincent ve Grenadinler’den 7 saat ileridedir. Türkiye’de saatler 19.00 iken Saint Vincent ve Grenadinler’de saat 12.00’dir.

        Saint Vincent Ve Grenadinler Şehirleri

        Saint Vincent ve Grenadinler 6 bölgeye ayrılmıştır. 5 bölgesi Saint Vincent’te, 1 bölgesi ise Grenadinler adasında yer almaktadır. En büyük ve kalabalık şehri başkent Kingstown’dur. Port Elizabeth, Georgetown, Chateaubelair, Barrouallie önemli yerleşim yerlerinden bazılarıdır.

        Şili nerede, hangi kıtada yer alır?
        Şili nerede, hangi kıtada yer alır?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Mehmet Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mehmet Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Icardi'nin geliş tarihini açıkladı!
        Icardi'nin geliş tarihini açıkladı!
        TFF'den 1959 öncesine dair karar!
        TFF'den 1959 öncesine dair karar!
        Fenerbahçe'den Tadic açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tadic açıklaması!
        O izler korunuyor...
        O izler korunuyor...
        MHK'nin yeni başkanı açıklandı!
        MHK'nin yeni başkanı açıklandı!
        Fenerbahçe'den 1959 öncesine dair açıklama
        Fenerbahçe'den 1959 öncesine dair açıklama
        Galatasaray'dan sert tepki!
        Galatasaray'dan sert tepki!
        İlişkiyi bitiren fotoğraf
        İlişkiyi bitiren fotoğraf
        Yangının sebebi belli oldu
        Yangının sebebi belli oldu
        Galatasaray'dan gollü prova
        Galatasaray'dan gollü prova
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        "Hayat devam ediyor"
        "Hayat devam ediyor"
        Emekliye ilave ödemede adalet
        Emekliye ilave ödemede adalet